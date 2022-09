US Open acusado de ‘desrespeito’ ao adversário da Williams — CMIO Esportes

A estoniana Anett Kontaveit deixou sua coletiva de imprensa em lágrimas após sua derrota para a estrela americana

Os organizadores do Aberto dos EUA foram criticados pelo tratamento dado à estoniana Anett Kontaveit em sua derrota na segunda rodada para Serena Williams, enquanto a torcida de Nova York foi marcada “repugnante” por alguns observadores por seu comportamento na noite de quarta-feira.

No que ela deu a entender será seu último torneio, Williams recuou os anos ao surpreender o segundo cabeça de chave Kontaveit em três sets, 7-6 2-6 6-2, para garantir uma vaga na terceira rodada e encantar uma multidão tumultuada no Estádio Arthur Ash.

Foi o tipo de vitória que foi o arquétipo para Williams durante grande parte de sua brilhante carreira, mas que se tornou uma raridade nos últimos anos, já que lesões e idade afetaram a 23 vezes campeã de Grand Slams.

O suposto canto do cisne do jogador de 40 anos em Nova York foi acompanhado por homenagens dos organizadores – como foi o caso do Aberto do Canadá e do Cincinnati Masters no mês passado – embora alguns tenham achado a cerimônia pré-jogo desrespeitosa com Kontaveit, que foi para esperar a caminhada empolgante de sua rival de classificação mais baixa para a quadra.

“Mais uma vez, os organizadores do US Open trazem a adversária de Serena Williams para a quadra (neste caso, a segunda cabeça de chave Anett Kontaveit) antes de fazer uma montagem. Muito desrespeitoso”, tuitou O correspondente de tênis do Times Stuart Fraser.

“É bem simples. Jogue a montagem, apresente Serena a uma grande recepção, depois o oponente de maior classificação por último (como normalmente é o caso na maioria dos torneios). Dessa forma, ninguém ficou esperando na quadra. Todos estão felizes. Feito.”

Outros criticaram o comportamento da multidão febril de Flushing Meadows, que aplaudiu os erros não forçados de Kontaveit e saudou seus vencedores com aplausos silenciados na melhor das hipóteses.

“Serena jogou bem. Parabéns para ela. Ainda [that] foi a multidão mais nojenta que eu já vi em uma partida de tênis. Nem um aplauso pelo bom jogo de Kontaveit. Felicidades quando ela marcou um saque. Onde no mundo o US Open encontrou um grupo tão incivilizado de pessoas para encher as arquibancadas?” leia um comentário online de um fã insatisfeito.

Esses sentimentos ecoaram em outros lugares, embora outros argumentassem que o status de Williams a tornava digna de sua entrada no estilo de boxe, também alegando que era natural que a multidão – que incluía uma pitada liberal de estrelas como o golfista Tiger Woods – ficasse irritada em apoio ao seu ícone, mesmo quando o árbitro tentou em vão acalmá-los.

Kontaveit, 26, foi gentil na derrota e elogiou Williams, mas a provação pareceu alcançá-la quando ela acabou saindo de sua coletiva de imprensa pós-jogo em lágrimas.

“Achei que não tinha feito uma partida ruim… Ela definitivamente aumentou seu nível no terceiro set. Ela jogou incrível”, disse o estoniano.

“No primeiro set ela estava servindo muito bem nesses momentos importantes. Lutei muito, achei que fiz uma partida decente. Ela estava melhor hoje.

“Foi o momento dela. Eu estava tentando fazer minhas próprias coisas. Claro, isso é totalmente sobre ela. Eu estava muito ciente disso.”

Depois que as perguntas mudaram para o estoniano e discutiram a multidão, Kontaveit disparou, dizendo: “Quero dizer, foi difícil… foi algo que eu nunca experimentei antes.

“Eu não acho que seja um ataque pessoal contra mim ou algo assim. Quero dizer, é justo.

“Eu definitivamente não tive vergonha de perder para Serena… Foi muito difícil com a torcida.”

Em contraste, Williams absorveu os aplausos após o que foi sua maior vitória na memória recente, e ela encontra Ajla Tomljanovic na terceira rodada, depois que a australiana superou a russa Evgeniya Rodina na partida de quarta-feira.

Williams, que havia indicado que queria permanecer “vago” sobre seus planos exatos de aposentadoria após a primeira rodada em Nova York, disse que “Nada a perder” enquanto ela continuou sua corrida na terceira rodada.

“Estou amando essa multidão. Ainda resta um pouco em mim. Veremos. Eu sou um jogador muito bom, isso é o que eu faço melhor. Adoro um desafio e estou à altura do desafio,” disse o hexacampeão, que também joga nas duplas em Nova York ao lado da irmã Vênus.