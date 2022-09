Mbappé busca respostas nas alegações de bruxaria de Pogba – mídia francesa – CMIO Esportes

O atacante do PSG supostamente queria saber por que seu nome foi mencionado em uma briga de família

Kylian Mbappe entrou em contato com os irmãos Pogba Paul e Mathias separadamente para descobrir por que ele foi implicado em um escândalo de feitiçaria e briga de família, de acordo com relatos na França.

Os Pogbas tornaram sua briga pública no fim de semana quando Mathias divulgou um vídeo ameaçando fazer “revelações” sobre Paul, seu agente Rafael Pimenta e Mbappé.

Paul Pogba seguiu isso alegando que ele havia sido o foco de uma tentativa de extorsão, o que levou Mathias a fazer um discurso no Twitter onde ele se dirigiu a Mbappe e pareceu sugerir que Paul Pogba havia empregado feitiçaria para lançar um feitiço sobre o homem de 23 anos. velho.

Reportagens da CNews afirmaram que Paul Pogba admitiu ter contratado os serviços de uma figura religiosa da África Ocidental conhecida como Marabout para usar feitiçaria, mas apenas para se manter livre de ferimentos em vez de desejar mal a Mbappe.

Chantagem, feitiçaria e sequestro: as alegações chocantes na disputa da família Pogba

Enquanto isso, à medida que a investigação avança sobre a suposta tentativa de extorsão – que supostamente viu os amigos de Mathias e Paul Pogba exigirem € 13 milhões (US $ 12,99 milhões) do meio-campista da Juventus por serviços de proteção prestados – Mbappe teria contatado os irmãos Pogba para descobrir descobrir por que seu nome foi arrastado para a briga.

Mbappé ligou para Pogbas na quinta-feira para entender melhor seu papel no escândalo, segundo o RMC.

A mídia francesa diz que o escândalo de Pogba é o tema na boca de todos na seleção da França, com o técnico Didier Deschamps “mais do que atencioso” ao que está acontecendo para que ele possa administrar o assunto como achar melhor.

Em 2015, quando surgiu uma controvérsia de chantagem por fita de sexo entre Karim Benzema e Mathieu Valbuena, Deschamps eliminou os dois homens de forma memorável, o que significa que eles perderam a corrida da França para a final da Euro 2016, onde perderam para Portugal de Cristiano Ronaldo como nação anfitriã.

Embora a vítima Valbuena nunca mais tenha jogado pela França, Benzema foi convidado a voltar ao redil no ano passado por uma campanha fracassada na Euro 2020 que viu os Bleus serem eliminados das oitavas de final quando Mbappé perdeu um pênalti contra a Suíça em uma disputa de pênaltis.

Com Mbappe cotado para ser um futuro vencedor da Bola de Ouro, no entanto, é provável que ele ainda vá para o Catar como parte da defesa da França do título da Copa do Mundo que conquistou em solo russo há quatro anos, enquanto Pogba seria demitido caso o escândalo se intensifiquem ou se tornem uma distração, como sugerido pelo L’Equipe esta semana.