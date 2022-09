Chefe do Manchester United discute se Ronaldo vai ficar — CMIO Esportes

O técnico do Manchester United, Erik ten Hag, espera que Cristiano Ronaldo permaneça no clube da Premier League nesta temporada, já que a janela de transferências se encerra na quinta-feira.

Ronaldo e seu futuro têm sido o assunto do mercado de verão depois que o jogador de 37 anos exigiu uma saída do clube em busca do futebol da Liga dos Campeões.

Com Ronaldo e seu agente Jorge Mendes não conseguindo encontrar um novo pretendente, no entanto, parece que o cinco vezes vencedor da Bola de Ouro está destinado a continuar vestindo sua icônica camisa número ‘7’ em Old Trafford – o que também é algo que Ten A Bruxa espera.

“É claro, claro. Precisamos de jogadores de qualidade”, disse o holandês quando questionado sobre a permanência do atacante na quarta-feira.

“Você precisa de mais para cobrir todos os jogos para manter a consistência, é para isso que nos esforçamos.”

Segundo relatos, no entanto, Ronaldo colocou uma possível transferência de empréstimo para o Napoli no gelo, na esperança de que o Chelsea ainda o contrate.

Os Blues teriam recusado Ronaldo no início deste verão, já que o técnico Thomas Tuchel não acreditava que seu perfil se encaixasse no time do West London.

Com um acordo para Pierre-Emerick Aubameyang possivelmente esfriando devido ao atacante gabonês ter sofrido uma fratura no maxilar durante uma invasão em casa que o manterá afastado por um mês, acredita-se que Tuchel possa mudar de ideia.

Que o United e seu técnico estão planejando a permanência de Ronaldo, no entanto, também ficou claro por outras observações que Ten Hag fez sobre o clube não comprar mais jogadores antes do prazo final, já que os acordos estão sendo concluídos para Martin Dubravka.

“Para esta janela, será o fim”, declarou Ten Hag.

"Para esta janela, será o fim", declarou Ten Hag.

"Tem de estar sempre alerta num clube de topo. Mas vamos de Setembro ao mínimo de Janeiro com este plantel."













O Athletic relata que Ten Hag desafiou Ronaldo em particular a prosperar em seu relógio e expressou a crença de que o jogador pode jogar um “substancial” papel no elenco nesta temporada.

Nos últimos dias, o comportamento de um Ronaldo anteriormente mal-humorado supostamente foi “mais promissor”.

Assim como ele estava em relação a Ronaldo, Ten Hag foi de boca fechada sobre seu ex-atacante do Ajax, Antony, e se recusou a “ir muito fundo nisso” sobre a chegada do brasileiro ao noroeste da Inglaterra em um acordo de € 100 milhões ($ 100,75 milhões) como “a papelada não é feita”.

Na frente, Ten Hag deixou claro que “precisamos fortalecer nosso elenco”.

“Temos muitos jogos para cobrir – a partir de agora vamos em três jogos por semana”, ele notou.

“Especialmente dos jogadores ofensivos, eles se cansam mais rápido porque precisam correr mais e com maior intensidade. Precisamos de números lá, não precisamos apenas de quantidade, mas de qualidade”. ele estressou.

Ten Hag fez seus comentários antes de um confronto com o Leicester City em Old Trafford na quinta-feira, onde Ronaldo tentará fazer sua segunda partida na temporada ou ficar no banco pela terceira partida consecutiva.