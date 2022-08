Futebolista polonês discute ostracismo após decisão da Rússia — CMIO Esportes

O jogador de futebol Maciej Rybus disse que esperava ser esnobado da seleção polonesa depois de assinar pelo Spartak Moscou – uma decisão que acabou com suas esperanças de aparecer na Copa do Mundo de 2022 no Catar.

Foi anunciado em junho que Rybus, de 33 anos, não seria considerado para a seleção de seu país depois de fechar um contrato de dois anos com os gigantes russos Spartak.

O lateral-esquerdo trocou de clube na capital russa após uma passagem de cinco anos pelo Lokomotiv Moscou, que rendeu um título da Premier League russa, duas vitórias na Copa da Rússia e um triunfo na Supercopa da Rússia.

Mas sua decisão de se juntar ao Spartak quando seu contrato terminou no Lokomotiv irritou muitos em sua terra natal, apesar de Rybus ter uma esposa russa com quem tem dois filhos e estar estabelecido no país.













Uma carreira internacional na qual ele conquistou 66 partidas pela Polônia, marcando duas vezes, está agora encerrada – embora Rybus tenha dito que sabia o que estava reservado ao assinar pelo Spartak.

“Conversei com o técnico da seleção, ele explicou que essa é a situação agora”, disse. o zagueiro disse ao Sport-Express.

“Quando fiquei na Rússia, entendi 100% que não iria à Copa do Mundo. Decidi ficar aqui, minha família está aqui, estou na Rússia há muito tempo.”

Rybus reconheceu que, de qualquer forma, seus anos avançados significavam que ele poderia ter perdido a seleção para a equipe polonesa.

“Já joguei muitos jogos pela seleção. É hora de jogar com os jovens”, disse Rybus, embora tenha acrescentado que está aberto a um recall no futuro se os chefes do futebol polonês mudarem de posição.













A Polônia foi um dos primeiros países a exigir sanções futebolísticas contra a Rússia após o início do conflito na Ucrânia.

Os poloneses deveriam enfrentar a Rússia na semifinal dos playoffs das eliminatórias da Copa do Mundo em Moscou em março, mas se recusaram a jogar a partida.

As equipes russas foram posteriormente banidas pela Uefa e pela FIFA, dando adeus à Polônia para a final dos playoffs, onde derrotou a Suécia para garantir sua vaga na Copa do Mundo do Catar no final deste ano.

Rybus foi prejudicado por uma lesão no início da temporada 2022/23, mas saiu do banco para jogar 23 minutos da vitória do Spartak por 4 a 1 sobre o Fakel na Premier League russa no sábado.

O Spartak está em segundo lugar na tabela com 17 pontos em sete jogos disputados – um ponto atrás do líder e atual campeão Zenit St. Petersburg.