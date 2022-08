Autoridade russa descreve plano para combater as proibições da UEFA e da FIFA — CMIO Esportes

A Rússia ainda tem vias legais que pode perseguir contra as proibições impostas pela FIFA e pela UEFA

A Rússia considerará novas campanhas legais em uma tentativa de derrubar as proibições impostas pela UEFA e FIFA, embora qualquer ação possa levar vários meses devido a processos envolvendo o Tribunal Arbitral do Esporte (CAS) na Suíça, de acordo com a União Russa de Futebol (RFU). oficial Maxim Mitrofanov.

O CAS anunciou em julho que havia rejeitado um recurso da RFU para anular a suspensão de todas as equipes russas pela UEFA e FIFA, que foi inicialmente imposta após o início do conflito na Ucrânia.

Juízes da quadra esportiva na Suíça disseram que era “infeliz” que os futebolistas russos foram afetados por uma situação fora de seu controle, mas argumentou que a FIFA e a UEFA “agiram no âmbito da discricionariedade que lhes é conferida pelos respectivos estatutos e regulamentos.”













A RFU imediatamente criticou o veredicto e disse que poderia levar seu recurso para o Supremo Tribunal Federal da Suíça.

Esse foi um passo que o secretário-geral interino da RFU, Mitrofanov, disse na segunda-feira que ainda era provável.

“A reclamação em si foi rejeitada pelo CAS. Um recurso pode ser interposto para anular isso, que na verdade é apresentado ao Supremo Tribunal Suíço”, disse. Mitrofanov disse à mídia russa.

“É apresentado quando o texto integral da decisão [from CAS] está pronto. O CAS tem até três meses para tomar essa decisão, após o qual teremos um mês para recorrer. No momento, o texto da decisão não foi preparado.

“Deve ser entendido que a Suprema Corte suíça considera as reivindicações apenas por motivos processuais formais.

“Ou seja, não considera o caso em seu mérito e tem o direito de cancelar a decisão do CAS se as regras processuais forem violadas, a saber: os termos de consideração, a admissão ou não admissão de provas, e outras coisas relacionadas a as formalidades do julgamento.

“No entanto, estamos aguardando o texto final do CAS para que possamos recorrer”, disse. ele adicionou.













O futebol russo apresentou um caso separado no CAS contra a decisão da FIFA de conceder a jogadores e treinadores estrangeiros o direito de suspender de forma não literal seus contratos com equipes russas no início deste verão.

Comentando o caso, Mitrofanov disse que ainda estava em um “preliminares” palco.

“Ao mesmo tempo, estão sendo considerados os recursos dos clubes de futebol russos contra a decisão sobre a possibilidade de suspender unilateralmente os contratos dos jogadores de futebol”, disse. disse o funcionário.

“Por enquanto, haverá apenas reuniões preliminares sobre esse assunto. A decisão ainda não foi tomada. Não somos membros do processo, então é mais lógico descobrir tudo dos clubes.”

Como resultado das proibições da FIFA e da UEFA, as equipes russas perderam ou perderão torneios de seleções nacionais, incluindo a Copa do Mundo da FIFA de 2022 no Catar e o Campeonato Europeu Feminino de 2022 na Inglaterra, além de competições de clubes como a Liga dos Campeões da UEFA e Liga Europa da UEFA.