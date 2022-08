Estrela da NFL foi baleada várias vezes durante assalto — CMIO Esportes

O running back do Washington Commanders, Brian Robinson, está se recuperando no hospital após ser baleado em uma tentativa de assalto ou roubo de carro, de acordo com a polícia local e como revelado pela franquia da NFL.

A polícia de Washington DC diz que o tiroteio ocorreu na parte nordeste da capital dos EUA por volta das 18h, horário local, na noite de domingo.

Com Robinson sofrendo dois “feridas de bala em suas extremidades inferiores”, A polícia está à procura de dois possíveis suspeitos com “dreadlocks na altura dos ombros”.

Um ex-aluno da Universidade do Alabama, Robinson, de 23 anos, foi levado ao hospital com ferimentos sem risco de vida e visitado pelos coproprietários dos Comandantes, Dan e Tanya Snyder, seu presidente Jason Wright, médico da equipe, Dr. psicóloga Dra. Barbara Roberts.

O técnico Ron Rivera também tocou na base com seu jogador, que mais tarde ele disse ser “de bom humor” e queria agradecer a todos “pelas suas amáveis ​​palavras, orações e apoio” no Twitter.

Acabei de visitar com Brian. Ele está de bom humor e queria que eu agradecesse a todos por suas amáveis ​​palavras, orações e apoio. Ele quer que seus companheiros de equipe saibam que ele agradece a todos por entrar em contato e ele ama todos eles e estará de volta em breve fazendo o que faz de melhor. — Ron Rivera (@RiverboatRonHC) 29 de agosto de 2022

“Ele quer que seus companheiros de equipe saibam que ele aprecia todos eles por terem chegado e ele ama todos eles e estará de volta em breve fazendo o que ele faz de melhor”. acrescentou Rivera.

Com a temporada da NFL começando no segundo fim de semana de setembro, Robinson foi cotado para desempenhar um grande papel para os comandantes em 2022 e impressionou durante o treinamento e os jogos da pré-temporada.

“Brian tem sido ótimo”, comentou o coordenador ofensivo Scott Turner nas últimas semanas.













“Ele é um cara muito sério. O futebol é extremamente importante para ele. Ele tem muito orgulho de ser um corredor físico. Turner previu

Enquanto Robinson viajou com sua equipe para seu último jogo de pré-temporada nas proximidades de Baltimore na noite de sábado, ele não apareceu, pois os Commanders perderam um caso apertado para os Ravens por 17-15.

Relatado pelo Washington Post como estando agora em um “condição estável.” não se sabe quando Robinson poderia retornar à ação.