Estrela do Barcelona ‘espancado e roubado’ por gangue armada — CMIO Esportes

O atacante do Barcelona Pierre-Emerick Aubameyang foi alvo de um terrível assalto à mão armada em sua casa na cidade espanhola nas primeiras horas da manhã de segunda-feira, segundo a mídia local.

O El Pais relata que pelo menos quatro homens entraram no jardim do craque do futebol em seu complexo na região de Castelldefels e o ameaçaram com armas de fogo e barras de ferro.

Citando a polícia, a agência de notícias diz que Aubameyang foi “batido” na frente de sua esposa, Alysha Behague, antes que os bandidos escapassem com joias depois de acessar um cofre. A quadrilha teria fugido em um Audi A3 branco.

Não foi imediatamente informado se os dois filhos de Aubameyang e Behague – de 11 e seis anos – estavam na propriedade no momento do calvário.

Aubameyang, de 33 anos, foi suplente não utilizado na vitória do Barcelona sobre o Valladolid por 4 x 0 em Camp Nou, poucas horas antes do violento assalto.













O atacante gabonês nascido na França chegou ao clube catalão vindo do Arsenal em janeiro, mas já está relacionado a uma mudança de volta para a Inglaterra, com o Chelsea interessado em devolver Aubameyang à Premier League.

Aubameyang é apenas a mais recente estrela do Barça a ser alvo de criminosos.

A nova contratação, Robert Lewandowski, foi vítima de um roubo descarado no campo de treinamento do clube no início deste mês, quando ladrões roubaram seu relógio de € 70.000 (US$ 6.500) quando ele parou para dar autógrafos.

O El Pais observou que bandidos atacar jogadores enquanto eles estavam em casa não era uma tática comum.

No entanto, o companheiro de equipe de Aubameyang no Barcelona, ​​Jordi Alba, teve seu luxuoso apartamento catalão saqueado em 2018, enquanto ele estava presente, mas totalmente inconsciente dos ladrões na propriedade.