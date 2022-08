Jogador de futebol brasileiro derrubado após showboating (VÍDEO) — CMIO Esportes

Richarlison, atacante do Tottenham Hotspur, foi brutalmente eliminado quando um rival do Nottingham Forest demonstrou o que pensava sobre sua provocação na partida da Premier League no domingo.

Os Spurs mantiveram a invencibilidade e ficaram em terceiro na tabela da primeira divisão inglesa com uma vitória fora de casa por 2 a 0 no City Ground, graças a uma dobradinha de Harry Kane.

Nos minutos finais, Richarlison começou a fazer ‘keepy ups’ na ala, fazendo malabarismos para vaias dos torcedores da casa, cuja honra foi defendida por Brennan Johnson.

Quando o brasileiro pegou a bola e depois a pegou de volta, Johnson entrou com todas as armas em punho e acertou o ex-jogador do Everton com um forte deslize.

Johnson foi compreensivelmente reservado para a explosão, mas não foi repreendido por seu empresário Steve Cooper, que criticou Richarlison por criar um destaque que já foi visto oito milhões de vezes online.

“Eu não gostaria que meus jogadores fizessem isso, o que Richarlison fez”, disse Johnson. “Se isso for aceito no Spurs, não tem nada a ver comigo, mas não seria aceito aqui.”

Sugerindo que ele não viu claramente o incidente, porém, o chefe dos Spurs, Antonio Conte, alegou inocência em nome de sua acusação.

“Ele fez malabarismo com a bola, não?” Conte tentou confirmar. “É um jogo e você está sob pressão. Eu acho que está tudo bem. Eu não acho que ele queria mostrar desrespeito ao Nottingham Forest, um time muito bom com uma grande história”, o italiano acrescentou em referência às duas Copas da Europa do time de East Midlands sob o comando de Brian Clough em 1979 e 1980.

Em seu papel como comentarista da Sky Sports, a ex-lenda do Liverpool e ex-torcedor do Everton Jamie Carragher voltou a atacar Richarlison como visto em uma sequência na temporada passada que fez o jogador de 25 anos dizer ao zagueiro aposentado para “lave a boca antes de falar sobre mim e Everton” quando ainda jogava pelo clube e somava “Eu não respeito você”.













“Isso acaba com as pessoas. Você não pode fazer isso. Mas o que ele está fazendo?” perguntou Carragher no domingo, sobre o jogador que trocou de aliança por £ 60 milhões (US$ 70 milhões) neste verão.

“Ele acaba com as pessoas com aquele rapaz, Richarlison. Ele acaba comigo. O que você espera que Johnson faça? Você não está tolerando isso, mas…” Carragher parou.

Dado que tal exibicionismo às vezes começou brigas em massa durante partidas em sua terra natal, Richarlison deve saber melhor e não pode se surpreender com a resposta que recebeu.

Na quarta-feira, ele e sua equipe viajam para o leste em Londres para enfrentar o West Ham em um derby que também deve ser difícil.