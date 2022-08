Estrela do golfe volta a ganhar prêmio de US $ 18 milhões – CMIO Esportes

Rory McIlroy derrubou um déficit de seis arremessos para perseguir o número um do mundo Scottie Scheffler e vencer o PGA Tour Championship no domingo – ganhando uma terceira FedEx Cup recorde e um pagamento legal de US $ 18 milhões no processo.

McIlroy disparou uma pontuação final da rodada de 66 em East Lake, nos arredores de Atlanta, que viu o irlandês do norte ficar 21 abaixo do par para o torneio.

Isso foi o suficiente para colocá-lo uma tacada à frente do campeão do Masters Scheffler, que liderou o pelotão, mas terminou com apenas um birdie na rodada final 73, terminando em 20 abaixo do par. O americano terminou empatado em segundo lugar no quadro de liderança com o sul-coreano Sungjae Im.

A terceira vitória recorde da FedEx Cup para McIlroy e as riquezas que a acompanham seguem uma temporada tumultuada para o golfe.

O tetracampeão McIlroy – junto com o ícone do golfe Tiger Woods – emergiu como o maior líder de torcida da PGA na guerra de publicidade com o LIV Golf, e usou sua vitória no domingo para repetir seu apoio.

“Eu acredito no jogo de golfe. Eu acredito neste passeio, em particular. Eu acredito nos jogadores desta turnê”, disse. McIlroy disse na apresentação do troféu.

“É o melhor lugar do mundo para jogar golfe, sem exceção, e eu joguei em todos os lugares.”

O prêmio de US$ 18 milhões aumentou os ganhos gerais da turnê de McIlroy no ano para mais de US$ 26 milhões. Em termos de carreira, as três vitórias de McIlroy na FedEx Cup lhe renderam US$ 43 milhões.

McIlroy e Woods anunciaram recentemente um novo empreendimento de golfe apoiado pela PGA – ‘TGL’ – que será lançado em 2024 e promete aos fãs uma nova “infundido em tecnologia” e formato de equipe baseado em estádio.