Irmão Pogba faz alegação de ‘feitiçaria Mbappe’ (VÍDEO) — CMIO Esportes

O irmão do astro do futebol Paul Pogba, Mathias Pogba, embarcou em um discurso no Twitter acusando o craque de recorrer à feitiçaria para lançar um feitiço em seu companheiro de seleção da França Kylian Mbappe.

O ex-jogador do Manchester United Pogba, que retornou à Juventus neste verão, foi forçado a divulgar um comunicado no fim de semana depois que Mathias gravou e publicou clipes ameaçadores em francês, inglês, italiano e espanhol, onde afirmou que faria “grandes revelações” sobre Paul e sua agente brasileira, Rafaela Pimenta.

Ao lado de sua mãe Yeo Moriba e Pimenta, Paul Pogba disse que os vídeos de Mathias eram “infelizmente nenhuma surpresa.”

“São além das ameaças e tentativas de extorsão de uma gangue organizada contra Paul Pogba”, acrescentou o comunicado, além de detalhar como o “órgãos competentes” na Itália e na França foram informados do drama há um mês e que nenhum outro comentário será feito enquanto uma investigação estiver em andamento.

Kylian, agora você entende? J’ai rien de negativo contre toi, mes dires sont pour ton bien, tout est vrai et avéré, le marabou est connu! Désolé de ce frère, un soi disant musulman à fond dans la feiticeira, jamais será bom um hipócrita e um traître près de soi! — Mathias Pogba (@LeMathiasPogba) 28 de agosto de 2022

Relatos de veículos como a AFP, que conversou com fontes próximas à família Pogba, alegaram que a gangue armada tentou extorquir € 13 milhões (US$ 12,9 milhões) de Paul Pogba.

Compartilhando outro relatório da France Info que dizia que Mathias havia usado o cartão de crédito de Paul para roubar até € 200.000 ($ 199.000) dele, Mathias Discurso no Twitter na noite de domingo, onde ele começou dizendo que “o que eu esperava aconteceu” em seu irmão mais novo “finalmente” começando a mostrar “sua verdadeira face”.

“Já que foi ele quem começou a mentir para a polícia e quem trouxe a informação, você não pode me culpar”. acrescentou Mathias.

“Paul, você realmente queria me calar completamente [and] mentira [to] manda-me para a prisão”, Mathias disse em um discurso direto para seu irmão.

“Eu suspeitava, agora é verdade. Minha versão dos fatos aconteceu e ao contrário de você, tenho o suficiente para provar minhas palavras e suas mentiras. Vou te dizer de novo: irmão, manipular as pessoas não é bom!

“Não se trata de dinheiro: você me incriminou contra minha vontade, quase morri por sua causa, você me deixou no buraco enquanto fugia e quer bancar o inocente [party].

“Quando tudo estiver dito, as pessoas verão que não há maior covarde, maior traidor e maior hipócrita do que você nesta terra.” Mathias jurou.

Em seguida, estendendo a mão para Mbappé, Mathias perguntou: “Kylian, agora você entende?”

“Não tenho nada de negativo contra você, minhas palavras são para sua [own] bom, tudo é verdadeiro e comprovado, o marabu é conhecido!” foi dito, em referência à figura religiosa tradicional da África Ocidental que Pogba supostamente contatou para lançar um feitiço sobre a estrela do Paris Saint-Germain, em alegações que os investigadores teriam conhecimento.

“Desculpe por este irmão, um suposto muçulmano mergulhado em feitiçaria. Nunca é bom ter um hipócrita e um traidor perto de você!” Mathias desligou.

Com Pogba atualmente lesionado, mas com expectativa de voltar à ação em breve, é exatamente esse tipo de distração que Didier Deschamps e seu time da França não precisam antes da defesa do título da Copa do Mundo a partir de 22 de novembro contra a Austrália no Catar.

Na Euro 2020, as brigas entre os jogadores dos pais, particularmente entre a mãe de Adrien Rabiot e as de Pogba e Mbappe, chegaram ao auge após uma derrota chocante nas oitavas de final para a Suíça, onde Mbappe perdeu o pênalti decisivo em uma disputa de pênaltis.

E em 2002, na Copa do Mundo Japão-Coreia do Sul, uma série de problemas não ajudados por grandes egos fez com que os Bleus implodissem como atuais campeões e não conquistassem um único ponto na fase de grupos antes de serem mandados para casa.