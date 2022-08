Ícone do boxe atingido por acusações de abuso sexual — CMIO Esportes

O ex-campeão mundial de boxe dos pesos pesados ​​George Foreman, 73, foi acusado de abuso sexual de duas mulheres na década de 1970, de acordo com ações judiciais movidas nos Estados Unidos.

De acordo com as mulheres, eles conheceram Foreman quando eram crianças depois que seus pais – que estavam envolvidos no boxe – se tornaram associados do lutador campeão mundial que é mais conhecido por sua icônica luta ‘Rumble in the Jungle’ com Muhammad Ali em 1974.

Um dos processos alega que Foreman começou a aliciá-la quando ela tinha apenas oito anos de idade, antes de supostamente agredi-la sexualmente quando ela tinha 15 anos. O segundo processo afirma que a mulher foi estuprada por Foreman quando ela tinha 15 e 16 anos.

Entre as alegações em um dos processos está que Foreman disse à então criança que seu pai perderia o emprego se ela fosse a público com suas acusações na época.

Foreman negou veementemente as acusações e escreveu em uma declaração em julho, quando as acusações foram feitas pela primeira vez, de que ele é vítima de uma campanha de extorsão.













“Nos últimos seis meses, duas mulheres tentaram extorquir milhões de dólares cada uma de mim e de minha família. Eles estão alegando falsamente que eu os abusei sexualmente há mais de 45 anos na década de 1970,” ele escreveu.

“Nego inflexível e categoricamente essas alegações. O orgulho que tenho em minha reputação significa tanto para mim quanto minhas conquistas esportivas, e não serei intimidado por ameaças e mentiras infundadas.

“Eu não provoco brigas, mas também não fujo delas.”

As mulheres, que já estão na casa dos sessenta, pedem indenização ao ex-boxeador, que também ganhou destaque em sua carreira pela linha de churrasqueiras de bancada que levam seu nome.

Foi estimado em um ponto que ele estava ganhando US $ 4,5 milhões por mês no auge da popularidade global da grelha.

As notícias dos processos duplos vêm depois que uma lei de 2020 foi implementada na Califórnia, que suspendeu o estatuto de limitações que anteriormente impedia as pessoas de apresentarem ações civis relacionadas a alegações históricas de abuso sexual.

Foreman é considerado um dos maiores boxeadores peso-pesado da história. Ele ganhou uma medalha de ouro olímpica em 1968 antes de reivindicar seu primeiro título mundial legítimo quando nocauteou o invicto Joe Frazier no segundo round de sua luta de 1973.

Ele perderia os cinturões para Ali cerca de um ano e meio depois, no entanto, ele recuperou os títulos dos pesos pesados ​​da WBA e da IBF mais de vinte anos depois, quando derrotou Michael Moorer aos 45 anos.

Foreman se aposentou do boxe profissional em 1997 após a derrota para Shannon Briggs perto de seu 49º aniversário, o que deixou seu recorde de carreira em 76-5.