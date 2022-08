Chelsea concorda taxa gigantesca para superstar francês – CMIO Esportes

O Chelsea parece ter garantido o seu homem após a perseguição prolongada ao zagueiro francês Wesley Fofana, depois de concordar com uma taxa quase recorde com o Leicester City pelo jogador de 21 anos.

A equipe de Thomas Tuchel perseguiu Fofana agressivamente depois de perder os zagueiros titulares Andreas Christensen e Antonio Rudiger para Barcelona e Real Madrid, respectivamente, mas foi rejeitado em suas tentativas de contratar uma série dos maiores talentos defensivos do continente.

Mas depois de falhar em suas jogadas para jogadores como Jules Kounde, Matthijs de Ligt e Nathan Ake, o time da Premier League parece estar prestes a fechar um acordo com o prodigiosamente talentoso Fofana no que poderia se tornar uma taxa recorde mundial para um defensor.

O Chelsea teve duas propostas rejeitadas pelo francês, mas parece ter tido sucesso com uma terceira oferta estimada em cerca de £ 75 milhões (US $ 85,5 milhões); um desenvolvimento que vem depois que Fofana disse ao Leicester City sobre seu desejo de deixar o clube.

Complementos ao acordo podem fazer com que o valor eclipse o atual defensor mais caro da história, Harry Maguire, após sua transferência em 2019 do Leicester para o Manchester United.

Fofana foi deixado de fora na derrota por 2 a 1 no fim de semana passado contra o Southampton depois de informar ao técnico Brendan Rodgers que ele não queria jogar no jogo – com Rodgers depois dizendo à mídia que Fofana não era “no estado de espírito certo” para ser selecionado.

“Eu mencionei na semana sobre entrar em um jogo da Premier League e talvez um ou dois jogadores não estivessem no estado de espírito certo, você não pode carregá-los e certamente não podemos”, disse Rodgers em comentários à NBC.

“Então esse é o motivo da mudança.”

Espera-se que Fofana assine um contrato de seis anos em Stamford Bridge depois de jogar em apenas 37 jogos pelo Leicester desde que se mudou para a Premier League do francês Saint-Etienne.

Sua contratação iminente ocorre em meio a algumas semanas frenéticas no mercado de transferências do Chelsea sob a administração do novo proprietário Todd Boehly, que sucedeu Roman Abramovich na diretoria em maio.

O clube já completou as contratações de Raheem Sterling, Kalidou Koulibaly e Marc Cucurella, além de uma série de jovens talentos. Eles também devem concluir a contratação do talentoso jovem armador russo Arsen Zakharyan nos próximos dias.

Enquanto isso, Fofana foi anunciado como talvez o melhor jovem defensor do mundo pelo especialista em futebol (e fã do Leicester) Gary Lineker.

Escrevendo no Twitter, o ex-atacante internacional da Inglaterra disse: “Eviscerado para perdê-lo, mas desejo [Wesley Fofana] Nós vamos. Todo jogador quer jogar futebol da Champions League, então é compreensível. Fãs do Chelsea, vocês têm o jovem zagueiro mais prodigiosamente talentoso do mundo. Sim, eu acredito que ele é tão bom.”