Irmão Pogba ameaça divulgar ‘detalhes explosivos’ sobre craque do futebol — CMIO Esportes

Mathias Pogba também prometeu revelar informações sobre o atacante francês Kylian Mbappe

Mathias Pogba, irmão do vencedor da Copa do Mundo Paul Pogba, prometeu divulgar informações prejudiciais sobre Pogba e seu companheiro de equipe internacional francês Kylian Mbappe em um discurso bizarro nas mídias sociais.

O irmão mais velho do ex-astro do Manchester United, de 32 anos, que jogou futebol profissionalmente por times como Wrexham e Crewe Alexandra, diz estar ciente de informações que podem ser extremamente prejudiciais para Pogba, seu agente e talismã do PSG. Mbappé.

No entanto, a representação legal de Pogba afirmou que as reivindicações fazem parte de uma tentativa organizada de extorquir dinheiro do jogador de futebol.

“O público francês, inglês, italiano e espanhol, ou seja, todo o mundo, assim como os torcedores do meu irmão, e ainda mais a seleção francesa e a Juventus, os companheiros de equipe do meu irmão e seus patrocinadores merecem saber algumas coisas”, disse Mathias Pogba no clipe postado nas redes sociais.

“A fim de tomar uma decisão informada se ele merece a admiração, respeito e amor do público. Se ele merece seu lugar na seleção francesa e a honra de jogar na Copa do Mundo. Se ele merece ser titular na Juventus. Se é uma pessoa de confiança, que qualquer jogador merece ter ao seu lado.”

Ele também apontou para a nova agente de Pogba, Rafaela Pimenta, ex-sócio de seu ex-representante Mino Raiola que faleceu no início deste ano, e questionou se ela tem a integridade necessária para o papel, perguntando retoricamente se ela “merece representá-los”.

O vídeo continuou com alegações sobre Mbappé: “Vou contar coisas muito importantes sobre ele e haverá elementos e muitos testemunhos para confirmar minhas palavras. Tudo pode ser explosivo e fazer muito barulho.”

A advogada de Paul Pogba, Yeo Moriba, que é mãe dos dois irmãos Pogba, reagiu às alegações por meio de uma declaração conjunta com Pimenta, na qual detalhava que as ameaças eram infundadas e destinadas a extorquir dinheiro das estrelas do futebol.

“As recentes declarações de Mathias Pogba nas redes sociais infelizmente não são uma surpresa“, anunciaram. “Eles se somam às ameaças e tentativas de extorsão organizadas contra Paul Pogba.

“As autoridades competentes da Itália e da França foram informadas há um mês e não haverá mais comentários em relação à investigação em curso.”

Mathias Pogba foi dispensado do time francês Belfort recentemente depois de se recusar a jogar pelo time reserva, uma decisão que levou o presidente do clube, Jean-Paul Simon, a oferecer uma declaração fulminante na qual ele admitiu que tomou uma decisão ruim ao contratar Pogba. para o clube.

“Fizemos uma má escolha ao contratar Mathias Pogba,” ele disse.

“Você poderia dizer que ele era o homem errado para o trabalho. Digamos que recentemente optamos por nos separar por consentimento mútuo. Assumo total responsabilidade. Muitas decisões ruins foram tomadas nesta temporada e não estou muito feliz com o que fizemos.”