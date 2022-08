O ás da F1 Hamilton foi marcado como um ‘idiota’ após o Grande Prêmio de temperamento quente (VÍDEO) – CMIO Esportes

Fernando Alonso criticou Lewis Hamilton por “só sabendo dirigir e começar primeiro” depois que as duas estrelas da F1 caíram na primeira volta do GP da Bélgica de domingo.

Hamilton, sete vezes campeão mundial de Fórmula 1, largou um lugar atrás do piloto alpino Alonso, mas a corrida do britânico durou apenas quatro voltas depois que ele saiu em segundo lugar em um duelo de 320 km/h pelo segundo lugar com o espanhol quando seu carro foi lançado na pista. ar depois de seus pneus conectados.

O piloto da Mercedes, Hamilton, estava marginalmente à frente de Alonso no momento do acidente, mas o impacto o fez cambalear sobre as listras na periferia da pista.

Ele inicialmente tentou continuar, mas seu veículo estava vazando fluido, levando sua equipe a ordenar que ele se retirasse da corrida.

“Eu sinto muito, gente” Hamilton foi ouvido dizendo pelo rádio, embora suas desculpas tenham sido rejeitadas pelo engenheiro de corrida da Mercedes.

“Não, cara, não acho que seja sua culpa”, disse Peter Bonnington.

Alonso, porém, tinha uma visão diferente.

“Que idiota”, disse Alonso, também em seu rádio, enquanto castigava brutalmente seu rival. “Fechando a porta do lado de fora.

“Quer dizer, temos uma mega largada, mas esse cara só sabe dirigir e largar primeiro.”

Um Alonso claramente frustrado acrescentou: “Por que ele fecha a porta? eu simplesmente não entendo.”

Falando após a conclusão da corrida, Hamilton concordou com a emissora britânica Sky Sports que ele era o culpado pelo sucesso – mas se recusou a ser atraído pelos comentários de Alonso sobre ele.

“Olhando para a filmagem, ele estava no meu ponto cego e eu não deixei espaço suficiente para ele. Foi minha culpa hoje. Apenas, sinto muito para a equipe.”

“Realmente não importa o que [Alonso] disse. Eu realmente não me importo. Foi minha culpa.”

Enquanto isso, Max Verstappen continuou sua excelente forma ao conquistar o primeiro lugar na corrida, terminando à frente de Sergio Perez e Carlos Sainz Jr, enquanto se aproximava do que seria o segundo campeonato de pilotos de sua carreira.

O holandês foi forçado a largar na parte de trás do grid devido a infringir as regras da F1 em relação ao uso de motores diferentes. Mas seu veloz carro da Red Bull Racing logo superou a desvantagem e no início da 12ª volta ele se viu na primeira posição.

Verstappen perdeu o primeiro lugar para Sainz após um pit stop, mas logo recuperou o status quo e terminou a corrida quase 18 segundos à frente de seu companheiro de equipe Red Bull Perez.

Fernando Alonso ficou em quinto, apesar de ter vindo junto com Hamilton.