Ronaldo ligado ao regresso à Itália – media — CMIO Esportes

Cristiano Ronaldo pode retornar à Itália em meio a relatos de que seu agente, Jorge Mendes, está tentando intermediar uma transferência de seu principal cliente para o Napoli, da Serie A, em um acordo que pode levar seu artilheiro nigeriano Victor Osimhen a se mudar para o Manchester United.

Ronaldo deixou claro seu desejo de deixar Old Trafford pela segunda vez no início deste verão, depois de dizer aos chefes seu desejo de jogar na Liga dos Campeões após a desastrosa campanha do United na última temporada, que os viu lutar até mesmo para se classificar para a competição de clubes da segunda divisão do futebol europeu, o Liga Europa.

No entanto, o interesse de Ronaldo não foi correspondido por uma série de clubes de elite da Europa, já que, um a um, Bayern de Munique, Chelsea, Atlético de Madrid, Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund se distanciaram de uma mudança para o futuro. ter 38 anos para a frente.













Mendes, no entanto, continua interessado em garantir uma transferência para Ronaldo antes que a janela se feche dentro de alguns dias, e também está interessado em garantir um substituto para o português nas fileiras do Manchester United, com vários relatórios sugerindo que Mendes lançou uma proposta ao Napoli que os levaria a levar Ronaldo e enviar Osimhen na direção oposta.

A Sky Sports informou que Osimhen é uma figura muito admirada em Old Trafford, embora o Napoli o valorize acima de £ 100 milhões (US $ 118 milhões) – um valor que provavelmente o colocaria fora da faixa de preço do Manchester United, principalmente porque eles tentar fechar um grande negócio para contratar o ala Antony, do Ajax.

Mas se o salário gigantesco de Ronaldo estava fora dos livros do clube, acredita-se que poderia liberar fundos para potencialmente financiar um acordo para Osimhen; especialmente se Ronaldo puder ser usado como peso em uma oferta de transferência.

Mendes também teria se aproximado do Milan para um acordo semelhante envolvendo seu próprio atacante português, Raphael Leão, vinculado ao Chelsea, mas isso foi rejeitado pelos atuais campeões italianos.













Isso segue relatos que ganharam fluxo nas mídias sociais, sugerindo que Ronaldo estava prestes a retornar ao seu clube de infância, o Sporting Lisboa, embora essas sugestões agora sejam consideradas errôneas.

Ronaldo marcou 24 golos em 38 jogos depois de regressar ao Manchester United na época passada, mas parece estar à margem dos planos de Erik ten Hag na equipa principal do seu novo clube.

O holandês disse publicamente que deseja manter o vencedor de várias Bolas de Ouro no clube, mas é entendido em particular que deu sua bênção à eventual saída de Ronaldo.

Ronaldo tem um ano restante (e a opção de outro) em seu contrato atual com o Manchester United, e está ganhando algo em torno de £ 500.000 por semana.