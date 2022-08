Iniciativas russas de futebol para a Crimeia ‘todas bloqueadas’ — CMIO Esportes

O presidente da Premier League russa (RPL), Aleksandr Alaev, discutiu o desenvolvimento do futebol na região

A Rússia foi prejudicada em seus esforços para desenvolver o futebol na Crimeia depois que a UEFA e a FIFA recusaram uma série de iniciativas, de acordo com o presidente da Premier League russa (RPL), Aleksandr Alaev. O funcionário também disse que o dinheiro destinado à Crimeia da Uefa e da FIFA foi retido pela Ucrânia.

O futebol da Crimeia está atualmente sob “status especial” aos olhos dos órgãos dirigentes do futebol europeu e mundial, apesar da península se juntar à Rússia da Ucrânia em um referendo em 2014.

As equipes da região jogam sob a bandeira da União de Futebol da Crimeia, embora as discussões na Rússia tenham se intensificado nas últimas semanas sobre finalmente integrar os clubes à infraestrutura do futebol russo.













A Uefa repetiu esta semana que permaneceria contra essa medida, depois que a Liga Nacional Russa de Futebol (FNL) anunciou a criação de um grupo de trabalho para avançar na investigação da questão.

Falando a Championat, o recém-eleito líder do RPL Alaev disse que a Rússia já fez esforços substanciais para ajudar a desenvolver o esporte na região.

“Tive uma reunião com a FIFA e a UEFA em Helsínquia na Supertaça Europeia [earlier in August]. Eram contatos informais. O futebol russo foi discutido”, disse Alaev.

“A conversa foi sobre o fato de que desde 2014 a Crimeia é um território especial sob os auspícios da UEFA.













“Às vezes, a negociação é um processo muito difícil. Para as organizações de futebol de outros países, este é um ‘território especial’. Nesses últimos oito anos, tivemos um grande número de iniciativas, mas todas foram bloqueadas.

“Ao mesmo tempo, nossos colegas da FIFA e da UEFA também não conseguiram implementar nenhuma de suas iniciativas. Mesmo o dinheiro alocado pela decisão do Comitê Executivo da UEFA para o desenvolvimento do futebol na Crimeia não pôde ser enviado para a União de Futebol da Crimeia.

“Houve € 1 ou € 2 milhões (US$ 1-2 milhões). Mas o dinheiro ficou preso porque eles estavam tentando fazer isso através da Ucrânia.

“Pelo que entendi, [the money] está agora na conta da UEFA. Eles não podiam fazer nada com isso, e nós, entre outras coisas, discutimos isso mais de uma vez com nossos colegas europeus”. acrescentou Alaev.













O chefe do RPL disse anteriormente que a integração da Crimeia no futebol russo é “inevitável,” embora na mesma entrevista com Championat ele tenha dito que a Rússia enfrentou a ameaça de expulsão da UEFA quando levantou a questão em 2014.

Foi anunciado no início desta semana que o Ministério do Esporte da Rússia apoiaria o estabelecimento de um novo “Liga da Comunidade” com times de futebol da Crimeia, das Repúblicas Populares de Donetsk e Lugansk, das regiões de Kherson, Kharkov e Zaporozhye, bem como dos estados da Ossétia do Sul e da Abkhazia, reconhecidos pela Rússia.

A liga deve ser realizada de março a novembro do próximo ano e contará com pelo menos uma dúzia de equipes.