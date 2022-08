Rivais comentam ausência de Djokovic no US Open — CMIO Esportes

As estrelas do tênis Rafa Nadal e Daniil Medvedev dizem que a não participação de Novak Djokovic no US Open deste mês prejudicará a competição, mas acrescentou que o show deve continuar na ausência do grande sérvio.

Djokovic perderá seu segundo evento de Grand Slam do ano depois de não conseguir entrar nos Estados Unidos devido a regras federais que proíbem viajantes não vacinados de entrar no país – um desenvolvimento que se segue ao confronto tenso de janeiro com autoridades de imigração em Melbourne antes do australiano Abrir.

O ex-número um do mundo continua a ser uma exceção na turnê de tênis como sendo o jogador de maior destaque a se recusar a receber a vacinação contra o Covid-19, apesar de cerca de 95% de seus colegas jogadores terem feito isso.

É uma decisão que, pelo menos na superfície, parece ter prejudicado a posição de Djokovic no esporte e permitiu que Nadal ganhasse a liderança no Grand Slam de todos os tempos, depois de vencer o Aberto da Austrália e da França.

Djokovic, que conquistou a coroa de Wimbledon em 2022, está atrás do espanhol por uma vitória importante (22 x 21), enquanto o outro homem no triunvirato de grandes nomes do tênis desta geração, Roger Federer, tem 20 vitórias de Grand Slam em seu nome.

Com a lesão deixando Federer fora do evento em Flushing Meadow e o status de vacinação de Djokovic fazendo o mesmo, o status de Nadal no topo da lista do Grand Slam está garantido por pelo menos mais alguns meses.

E falando com a mídia antes de sua tentativa de reivindicar um quinto US Open, Nadal disse que é “triste” que Djokovic não competirá contra ele, mas acrescentou que a estrela sérvia deve aceitar as consequências de suas decisões.

“Repito o que disse muitas vezes: o esporte de certa forma é maior do que qualquer jogador”, disse Nadal. “Perdi muitos eventos importantes na minha carreira no tênis por causa de lesões, sem dúvida. Ano passado eu não estava aqui. Há dois anos eu não estava aqui. O torneio continua.

“O mundo do tênis (vai) continuar, mesmo que não seja uma boa notícia para todos. O mundo continua e o tênis continuará depois de mim, depois de Novak, depois de Roger.

Infelizmente, não poderei viajar para NY desta vez para o US Open. obrigada #NoleFam por suas mensagens de amor e apoio. ❤️ Boa sorte aos meus colegas jogadores! Vou me manter em boa forma e com espírito positivo e esperar uma oportunidade de competir novamente. 💪🏼 Até breve mundo do tênis! 👋🏼 — Novak Djokovic (@DjokerNole) 25 de agosto de 2022

“Sem dúvida, Novak é um dos jogadores mais importantes dos últimos 20 anos, a história do nosso esporte. Pessoalmente, sinto pena dele por não poder viajar para cá. Mas por outro lado… (a escolha é dele).

“Da minha perspectiva pessoal, é uma notícia muito triste,” ele adicionou. “É sempre uma pena quando os melhores jogadores do mundo não podem jogar um torneio por causa de lesões ou por outros motivos.

“É difícil para os fãs, difícil para o torneio. Na minha opinião, difícil para os jogadores também, porque queremos ter o melhor campo possível.”

Em outros lugares, o russo Daniil Medvedev, que é sem dúvida um dos jogadores que mais se beneficiou das várias ausências de Djokovic em eventos de alto nível nesta temporada, disse que é um “pena” que Djokovic não poderá jogar, mas acrescentou que as regras impostas pelo governo dos EUA existem por um motivo.

“A rivalidade contra o Rafa está realmente esquentando. Vinte e dois, 21 – uma piada de um número”, disse Medvedev. “É uma pena [Djokovic] não é aqui. Seria uma grande história para o tênis. Mas não somos nós, jogadores de tênis, são as regras do governo americano. Completamente compreensível também.”

Enquanto isso, os organizadores do US Open responderam a perguntas sobre por que não buscaram uma isenção para permitir que Djokovic jogue o evento, afirmando que as regras para isso mudaram em 2020 e 2021, e que os deixou sem meios para apelar. Ausência forçada de Djokovic.

“A USTA estava em contato regular com vários departamentos do Governo Federal dos Estados Unidos, incluindo o Departamento de Segurança Interna, Alfândega e Controle de Fronteiras e o Departamento de Estado.”, disseram eles em um comunicado.

“Em todos os casos, fomos informados de que o governo dos EUA não estava mais considerando solicitações de terceiros para isenções de interesse nacional.”