Liverpool igual recorde na demolição da Premier League — CMIO Esportes

O Liverpool marcou nove gols contra um infeliz time do Bournemouth em um desempenho recorde

O Liverpool igualou um recorde de todos os tempos da Premier League em sua incrível vitória por 9 a 0 sobre o Bournemouth em uma performance impressionante em Anfield no sol do final de agosto – e poderia ter sido ainda mais se Mo Salah não tivesse perdido um gol aberto.

A equipe de Jurgen Klopp foi alvo de críticas nesta semana depois que um começo ruim os deixou com apenas dois pontos nos três primeiros jogos da Premier League, mas eles mais do que compensaram isso com um desempenho estrondoso contra um time abaixo do Bournemouth em um jogo que veio dias depois de uma derrota abjeta contra o Manchester United.

O Liverpool saiu dos quarteirões cedo com gols de Luis Diaz e Harvey Elliott; greves que imediatamente aliviaram as preocupações entre os fiéis de Anfield e deixaram o Liverpool com a base para seguir em frente.

Pressione para a frente que eles fizeram. Trent Alexander-Arnold acrescentou o placar com um sensacional chute de longa distância pouco antes da marca de meia hora. Roberto Firmino marcou um quarto logo depois, antes de Virgil van Dijk entrar em ação para fazer 5-0 ao intervalo.

E se o Bournemouth pensou que o Liverpool poderia relaxar no segundo tempo, eles estavam muito enganados quando o zagueiro Chris Mepham colocou a bola em seu próprio gol logo após o reinício.

A partir daí, a torrente continuou. Firmino conseguiu outro, enquanto a contratação de verão Fabio Carvalho marcou seu primeiro gol com as cores do Liverpool e com cinco minutos restantes Luis Diaz subiu acima da defesa do Bournemouth para marcar um nono sensacional na frente de uma multidão delirante de Anfield.

Foi a quarta vez em 30 anos de história da Premier League que um time venceu por 9 a 0.

O Manchester United fez isso duas vezes, primeiro contra o Ipswich em 1995 e novamente contra o Southampton no ano passado. O Leicester City também venceu o Southampton com um placar de 9 a 0 em 2019.

Surpreendentemente, o resultado poderia ter sido pior para o Bournemouth se Mo Salah não tivesse aberto o placar há um ano, com o gol à sua mercê aos 15 minutos, quando o placar ainda estava em 2 a 0.

Depois, porém, Klopp não conseguiu esconder sua satisfação da mídia.

“Muito bom,” ele disse. “Queríamos mostrar uma reação. Sejamos nós mesmos. Conseguir ser a melhor versão de nós mesmos. Jogamos de uma maneira específica.

“Fizemos gols maravilhosos. O jogo se acalmou e continuamos marcando. Era sobre continuar. Para não humilhar Bournemouth, não poderíamos respeitá-los mais. Trata-se de colocar o adversário sob pressão. Eu poderia trazer as crianças, elas merecem muito. Harvey [Elliott] é um jogador especial, gol maravilhoso. Tudo estava quase perfeito.

“Se queremos ter sucesso nesta liga, temos que mostrar consistência. É isso que temos que fazer agora. Isso costumava ser a nossa força. Vamos assistir Newcastle amanhã e ver o que podemos fazer contra eles.”