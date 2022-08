Khabib adverte estrela russa antes da luta pelo título do UFC (VÍDEO) — CMIO Esportes

Khabib Nurmagomedov anunciou as habilidades do craque brasileiro Charles Oliveira

O ícone invicto do UFC, Khabib Nurmagomedov, alertou seu amigo e parceiro de treinos Islam Makhachev para levar a sério as ameaças de Charles Oliveira antes de sua luta para coroar um novo campeão dos leves em Abu Dhabi em 22 de outubro.

Oliveira, 32 anos, está no meio de uma sequência de 11 vitórias consecutivas na divisão de tanques de tubarões do UFC, que o viu arrasar com nomes como Tony Ferguson, Michael Chandler, Dustin Poirier e Justin Gaethje – os dois últimos sem dúvida muito mais enfaticamente do que Khabib foi capaz de gerenciar em sua invencibilidade no topo da dobra de 155lbs do UFC.

Makhachev, no entanto, tem sido igualmente dominante em sua série de 10 lutas de vitórias desde sua última (e única) derrota no cage em 2015, mas antes da luta pelo título mundial entre dois lutadores em seus respectivos primes, Khabib diz que seu colega russo deve estar em sua melhor forma se quiser conquistar o título vago dos leves do UFC em menos de dois meses.

“Oliveira já existe há muito tempo”, disse Khabib em seu canal no YouTube, após a tradução.

“Quando há alguém com uma boa sequência de vitórias na sua divisão de peso, você começa a vê-lo como um oponente em potencial. Então você começa a pensar no que precisa fazer quando lutar com ele.”

Oliveira está considerando ser o melhor lutador de finalização das artes marciais mistas hoje – uma declaração apoiada pelas 21 vitórias em sua carreira.

E Khabib diz que Makhachev está ciente da escala da tarefa pela frente na luta principal do UFC 280.

“Nós o estudamos de perto e continuamos a estudá-lo. Ele tem uma guilhotina muito boa [choke]. Você tem que ficar atento a isso. Seu corpo é construído para isso.

“No que diz respeito ao seu stand-up, muito boas joelhadas e chutes. Teeps [kicks] ao corpo e à cabeça. Eu não diria que ele é forte, mas ele ganhou muita experiência e confiança nos últimos anos.

“Nós definitivamente não estamos olhando para ele, mas estamos confiantes de que vamos passar por ele. Só precisamos ser cuidadosos, pacientes e seguir o plano de jogo.”

Oliveira, porém, entrará na luta com algo a provar. Ele foi destituído do cinturão dos leves do UFC antes de sua defesa de título agendada contra Justin Gaethje em maio, depois de pesar meio quilo na pesagem oficial.

No entanto, ele afirmou depois que este foi o resultado de ele testar seu peso nos bastidores em uma balança calibrada incorretamente.

De qualquer forma, o confronto no Oriente Médio no final de outubro colocará os dois lutadores de 155 libras mais em forma do planeta um contra o outro – e embora Khabib esteja confiante de que Islam Makhachev será o próximo campeão do UFC, ele sabe que isso é um destino que não será facilmente percorrido.