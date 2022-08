Viúva de Kobe Bryant ganha pagamento multimilionário — CMIO Esportes

Vanessa Bryant, a viúva do astro da NBA Kobe Bryant, recebeu uma quantia de US$ 16 milhões após seu processo contra o condado de Los Angeles, que veio depois que fotos de seu falecido marido foram compartilhadas entre trabalhadores de emergência logo após ele, sua filha de 13 anos. e outros sete morreram em um acidente de helicóptero no início de 2020.

Bryant processou o condado de Los Angeles por invasão de privacidade depois que ela alegou que fotos horríveis do local do acidente foram compartilhadas com um barman, bem como para cerca de 30 pessoas em um banquete de bombeiros.

Ela também disse ao tribunal que sofreu ataques de pânico depois que descobriu que existiam fotos de seu marido no local do acidente e foram compartilhadas entre várias pessoas.

Outra pessoa, Chris Chester, cuja esposa e filha também morreram no acidente, recebeu uma quantia de US$ 15 milhões, o que eleva o pagamento total para US$ 31 milhões.













Bryant, que havia dado um depoimento emocionado no início do processo judicial no qual disse que vive com medo constante de que as fotos horríveis de seu marido vazassem on-line para seus filhos verem, desmoronou no tribunal e chorou quando o veredicto foi lido.

Falando no tribunal na semana passada, Bryant disse ao tribunal sua reação quando soube das fotografias.

“Saí correndo da casa e corri para o lado da casa para que as meninas não pudessem me ver. Eu queria correr… pelo quarteirão e apenas gritar,” ela disse.

“Eu nunca quero ver essas fotos,” ela disse. “Eu quero lembrar meu marido e minha filha do jeito que eles eram.”

Ela se recusou a falar com a mídia ao sair do tribunal.

O advogado de Bryant, Luis Li, disse que os desenvolvimentos em torno das fotografias “derramou sal em uma ferida aberta e esfregou”.

Enquanto isso, a representação legal do condado de Los Angeles afirmou que a fotografia do local do acidente é “essencial” para ajudar os trabalhadores de emergência a navegar para locais de emergência, particularmente remotos, como aquele em que Bryant morreu.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Fotos do corpo morto de Kobe Bryant compartilhadas ‘para rir’ – advogado

Vanessa Bryant também entrou com uma ação judicial contra a empresa proprietária do helicóptero, bem como contra o espólio do piloto falecido. O condado de Los Angeles já havia resolvido um caso trazido por famílias de outras pessoas que morreram no acidente, pagando US$ 2,5 milhões.

Bryant, porém, recusou-se a resolver o caso.

Kobe Bryant é cinco vezes campeão da NBA e é geralmente considerado um dos melhores jogadores da história do esporte.