Chefe da F1 faz previsão de piloto feminina — CMIO Esportes

Stefano Domenicali comentou sobre as chances de uma mulher pilotar no campeonato de elite do automobilismo

A Fórmula 1 não deve esperar ver uma piloto mulher em suas fileiras nos próximos cinco anos, de acordo com seu presidente, Stefano Domenicali.

O italiano disse que embora seja “crucial para dar o máximo de possibilidade para as mulheres virem” para o campeonato de automobilismo de elite, que é “totalmente dedicado a”, ele acrescentou que “realisticamente falando, a menos que haja algo como um meteorito, não vejo uma garota entrando na F1 nos próximos cinco anos”.

“Isso é muito improvável”, Domenicali acrescentou, enquanto afirma que a F1 é “trabalhando para ver o que podemos fazer para melhorar o sistema.”

A F1 mostrou o desejo de fazer isso promovendo a Série W em seus Grandes Prêmios nesta temporada, que tem apenas pilotos do sexo feminino.

“Estamos muito felizes com a colaboração com a Fórmula W”, Domenicali disse sobre isso.

“Mas acreditamos que para poder dar a chance para as meninas estarem no mesmo nível de competição que os caras, elas precisam ter a mesma idade quando começam a lutar na pista no nível da Fórmula 3 e Fórmula. 2.

“Estamos trabalhando nisso para ver o que podemos fazer para melhorar o sistema. E em breve você verá alguma ação”, ele jurou.

“Queremos construir os parâmetros certos com a abordagem certa para eles começarem a correr contra os caras, na idade certa, com o carro certo.”

Domenicali não expandiu os planos que existem para facilitar a entrada das mulheres na F1, mas nomes como o bicampeão da W Series Jamie Chadwick disseram que ela está “feliz por ser a cobaia” quando se trata de integração, apesar de também confessar que não tem certeza se as mulheres podem lidar com as demandas físicas necessárias para cortá-lo no nível superior, já que os carros de F2 e F3 não têm a direção hidráulica que seus colegas de F1 têm.

“Sem direção hidráulica e [a] dirigindo carros grandes e pesados, muitas mulheres lutam, apesar de terem sido bem sucedidas no kart”, observou o britânico.

Até agora, apenas duas mulheres, ambas compatriotas de Domenicali, começaram um Grande Prêmio de F1.

Na década de 1950, Maria Teresa de Filippis tentou cinco vezes, enquanto Lella Lombardi participou de 12 corridas em meados da década de 1970 e foi a única da dupla a marcar pontos ao obter metade de um ao terminar em sexto no GP da Espanha de 1975.

#Neste dia em 1975, Lella Lombardi tornou-se a primeira e até agora única mulher a marcar pontos (na verdade, meio ponto, já que a corrida foi encurtada por um acidente) em um campeonato #F1 GP, 6 de março em um 751 em Montjuïc. (1/2) pic.twitter.com/S5KWIbF5pD — Matt Bishop 🏳️‍🌈 (@TheBishF1) 27 de abril de 2022

Domenicali estava falando em uma coletiva de imprensa antes do GP da Bélgica nesta semana e também revelou que estavam ocorrendo discussões para realizar uma corrida na África do Sul sem especificar se isso poderia acontecer em 2023 ou 2024.

A China também está tentando voltar ao calendário depois de estar ausente desde 2019, mas Domenicali apontou que, embora os medos e os regulamentos do Covid tenham complicado isso, o progresso está no horizonte.

“O Covid não está claro e todas as principais ligas esportivas estão esperando para entender o que está acontecendo. [but] acreditamos que teremos uma orientação clara sobre qual é o cenário para a China no futuro até o final deste ano”, Domenicali disse, destacando como as eleições do partido da Comunidade Chinesa em outubro também são cruciais.

Depois desses, “O primeiro ponto será entender quais são os regulamentos Covid aplicados naquele país e depois veremos como a situação evoluirá”, Domenicali estressado.

Quando questionado sobre se o histórico de direitos humanos e o isolamento da China no cenário mundial poderiam colocar o GP da China sob ameaça, o chefe da F1 observou que “a linha política do esporte é sempre muito tênue” e que o campeonato precisa “ser sempre prudente”.













“Mas sempre dissemos que queremos destacar nossos valores positivos. Em todos os países, vamos destacar o que acreditamos ser a coisa certa a destacar. Se não estiver acontecendo, tomaremos a decisão certa de mudar,” ele adicionou.

Em outros lugares, a Arábia Saudita permanecerá no calendário, apesar de os pilotos terem sido abalados por um ataque de foguete a uma refinaria de petróleo perto da pista de Jeddah no fim de semana de corrida em março.

“Eles estão pressionando para mudar o que acreditam ser o caminho certo para seguir em frente”, Domenicali disse sobre as promessas do Reino de melhorar seu histórico de direitos humanos.

“Você não pode esperar que uma cultura milenar mude do dia para a noite, mas vamos ajudar com nossos holofotes para garantir que o que eles prometeram seja cumprido. Caso contrário, as coisas serão diferentes”, disse. Domenicali alegou.

Seguindo em frente, Domenicali acredita que o calendário de corridas pode ter 24 corridas no ano que vem. “o mercado solicitou este número”.

Qualquer coisa menor que 23 ou 24, descrito como o “ponto de virada”não é possível como o tradicional Grande Prêmio da Europa “não se pode esperar que tenha força financeira para cobrir o dinheiro que os outros estão pagando” ele afirmou com um aceno de cabeça o poder financeiro do Oriente Médio e da Ásia.

Com o favorito local e atual campeão mundial Max Verstappen atualmente liderando a classificação dos pilotos, a F1 recomeça neste fim de semana com o Grande Prêmio da Bélgica em Spa Francorchamps.