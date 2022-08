Lenda do hóquei espera ver a Rússia na Copa do Mundo — CMIO Esportes

A lenda do hóquei russo Viacheslav Fetisov questionou a qualidade de uma Copa do Mundo de Hóquei sem seus compatriotas e acredita que seu país pode enviar um time para a competição em 2024.

Os planos para o torneio foram anunciados na quarta-feira, com a NHL revelando que uma janela de 17 dias em fevereiro daquele ano está sendo direcionada para sua primeira edição desde 2016.

Reagindo à notícia, Fetisov, duas vezes medalhista de ouro olímpico e três vezes vencedor da Stanley Cup, afirmou que acredita que a Rússia enviará uma equipe para a Copa do Mundo de Hóquei, apesar das dúvidas lançadas pelo comissário da NHL, Bill Daly, devido ao atual clima político.

“A Copa do Mundo sem [Evgeni] Malkin, [Alexander] Ovechkin e [Artemi] Panarin? Não posso acreditar”, Fetisov zombou.

“Se você tem esses caras jogando no [NHL]por que você não pode fazer uma equipe deles?

"Baseado na lógica e na razão, acho que a seleção russa vai participar da Copa do Mundo", ele adicionou.













A Copa do Mundo de Hóquei de 2024 deve contar com oito equipes no mínimo, com jogos disputados na América do Norte e na Europa, de acordo com Daly.

Para discutir questões importantes relacionadas à competição, Daly se reuniu com o sindicato dos jogadores da NHLPA e presidente da Federação Internacional de Hóquei no Gelo (IIHF), Luc Tardif, que supervisionou as equipes russas sendo banidas de competições internacionais.

A Rússia também foi destituída do direito de sediar o Campeonato Mundial sênior e o Campeonato Mundial Júnior em 2023 como resposta à operação militar na Ucrânia.

Esses desenvolvimentos levam Daly a admitir que há “ainda incerteza sobre o potencial da Rússia ter uma equipe na Copa do Mundo“.

Daly confirmou que a NHL e a NHLPA estão analisando uma lista de mercados para sediar jogos, incluindo cidades europeias selecionadas.

Com a NHL atualmente suspendendo suas relações com a Rússia, não está claro se a lista incluiria nomes como Moscou e São Petersburgo.

Com estrelas russas como Ovechkin e Valeri Nichushkin, atual campeão da Stanley Cup com o Colorado Avalanche, a temporada 2022-2023 da NHL está marcada para começar em outubro.