Chefe de hóquei russo acalma os medos de Griner dos estrangeiros – CMIO Esportes

Ivan Savin, o ex-astro russo do hóquei no gelo que agora atua como gerente geral do time KHL Traktor Chelyabinsk, diz que os jogadores estrangeiros que ingressam nos times russos não precisam se preocupar com o caso da jogadora de basquete norte-americana Brittney Griner, que recentemente foi condenada a nove anos de prisão. prisão depois de ser considerado culpado de tráfico de drogas para o país.

Griner, de 31 anos, foi detida em um aeroporto de Moscou em fevereiro depois que foi encontrada na posse de cartuchos de maconha para os quais ela havia sido legalmente prescrito nos Estados Unidos, mas que permanecem ilegais na Rússia, levando-a a ser presa. prazo no início deste mês.

Griner é uma das jogadoras de basquete femininas mais proeminentes do mundo e representa a equipe russa UMMC Ekaterinburg desde 2015 durante a offseason da WNBA.













E as disputas legais em torno do caso Griner, diz Savin, levaram a algumas preocupações de potenciais recrutas estrangeiros em equipes russas de que eles poderiam enfrentar problemas semelhantes.

Mas, como Savin disse ao Sport24.ru, há uma maneira infalível de evitar qualquer problema legal: não cometa crimes.

“Ao negociar com estrangeiros, o exemplo da jogadora de basquete Brittney Griner costuma aparecer,” ele disse.

“Eles dizem: ‘Vamos voar para a Rússia, e eles vão nos prender!’ Nós respondemos a eles: ‘Não traga drogas com você, e tudo ficará bem.’”

“Nossas negociações são baseadas em trabalhar com objeções e medos. Estamos prontos para atender a todos esses requisitos. Especialmente no que diz respeito à segurança em Chelyabinsk. Tenho certeza de que nossos fãs vão levantar os estrangeiros em seus braços,” ele adicionou.

A lista atual de Traktor Chelyabinsk mostra apenas um punhado de jogadores que não possuem nacionalidade russa, incluindo o finlandês Teemu Pulkkinen, bem como o par bielorrusso Andrei Stas e Kirill Utimenko.

Nick Bailen e Deron Quint, no entanto, são jogadores americanos conhecidos que já representaram o Traktor Chelyabinsk.

Bailen deixou a equipe no mês passado para se mudar para a equipe alemã Kolner Haie. Não se sabe se a situação de Griner foi um fator na decisão mútua de cancelar seu contrato.

Quint, que jogou várias temporadas na NHL, se aposentou há vários anos.