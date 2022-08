Prodígio russo pode se mudar para a Inglaterra – mídia – CMIO Esportes

O Chelsea lançou uma oferta para contratar o meio-campista russo Arsen Zakharyan do Dynamo Moscou, segundo relatos. Diz-se que o clube da Premier League está pronto para ativar a cláusula de liberação no contrato de Zakharyan, que se acredita ser de € 15 milhões (US $ 14,9 milhões).

O especialista em transferências italiano Gianluca Di Marzio informou que Zakharyan, 19, é “o novo nome sobre o qual o Chelsea gostaria de construir um futuro importante.”

Di Marzio disse que os Blues já abriram discussões com o Dínamo de Moscou sobre uma mudança para o talento do meio-campo ofensivo.

O jornal russo Championat citou o agente de Zakharyan, Pavel Andreev, dizendo que "tudo muito próximo" quando perguntado sobre uma mudança para o Chelsea.













Zakharyan é regularmente classificado entre os jovens talentos mais promissores do futebol mundial.

A estrela nascida em Samara foi incluída na lista ‘Next Generation’ do The Guardian em 2020 para as 60 principais estrelas jovens do futebol global.

Zakharyan teria sido incluído na prestigiosa lista ‘NXGN 2022’ da Goal no início deste ano, mas foi removido devido à sua nacionalidade e ao conflito na Ucrânia.

O talentoso meio-campista já atraiu olhares de admiração de jogadores como o gigante espanhol Barcelona, ​​segundo relatos.

Zakharyan fez 34 jogos pelo Dínamo em todas as competições na última temporada, marcando nove gols e dando nove assistências. Seu contato atual no clube de Moscou vai até o verão de 2024.

Ele também estreou pela seleção russa na última temporada e tem quatro internacionalizações em seu nome no total, sendo visto como parte integrante do futuro do futebol da Rússia.













Agora sob nova propriedade dos EUA liderada por Todd Boehly após a aquisição de Roman Abramovich, o Chelsea já gastou mais de £ 160 milhões (US $ 188 milhões) até agora neste verão, trazendo nomes como Raheem Sterling, Kalidou Koulibaly e Marc Cucurella.

Diz-se que sua ostentação está longe de terminar, com interesse relatado no jovem do Everton Anthony Gordon, no ex-atacante do Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang do Barcelona e no zagueiro do Leicester City Wesley Fofana, todos fortemente ligados a uma mudança para Stamford Bridge.

O Chelsea se recusou a comentar as especulações sobre uma mudança para Zakharyan quando abordado pela mídia russa.