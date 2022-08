Clubes da Premier League quebram recorde de gastos — CMIO Esportes

Os clubes da Premier League inglesa quebraram seu recorde de gastos coletivos na atual janela de transferências do verão, com uma semana ainda de sobra até o fechamento, de acordo com a empresa financeira Deloitte.

Os especialistas em análise financeira dizem que as equipes da primeira divisão inglesa desembolsaram um coletivo de £ 1,5 bilhão (US $ 1,77 bilhão) para a temporada 2022/2023, o que supera os £ 1,4 bilhão da janela de verão de 2017 (US $ 1,65 bilhão).

Este valor, £ 1,4 bilhão, também é o que foi gasto em toda a temporada passada, incluindo as janelas de verão e inverno, o que significa que o recorde estabelecido em 2017-2018 de £ 1,86 bilhão (US $ 2,2 bilhões) está prestes a ser quebrado se os clubes da Premier League também tiverem um grande janeiro e gastarem generosamente em reforços de médio prazo.













Comentando sobre os desenvolvimentos, o diretor assistente do Deloitte Sports Business Group, Chris Wood, disse que “os níveis recordes de gastos que vimos nesta janela de transferências de verão até agora fornecem um sinal de que os modelos de negócios dos clubes da Premier League estão se recuperando pós-Covid”.

“Embora isso seja encorajador, a importância de os clubes estabelecerem políticas de gastos responsáveis ​​e sustentáveis ​​não pode ser exagerada”, disse. Madeira adicionada.

Enquanto em 2021 apenas oito jogadores foram comprados por taxas superiores a £ 30 milhões (US $ 35,5 milhões), 14 foram desembarcados por quantias acima do valor neste verão.

O atacante do Liverpool, Darwin Nunez, foi o mais caro de todos, com £ 85 milhões (US $ 100 milhões) do Benfica.

Mas o Chelsea, sob novos proprietários depois que Roman Abramovich vendeu o clube por £ 4,5 bilhões ($ 5,4 bilhões), também pagou £ 63 milhões ($ 74,5 milhões) no zagueiro Marc Cucurella, do Brighton, £ 50 milhões ($ 59 milhões) em Raheem Sterling, ex-Manchester City, e £ 34 milhões (US$ 40,2 milhões) no imponente zagueiro do Napoli, Kalidou Koulibaly.













Enquanto o Manchester United gastou 60 milhões de libras (71 milhões de dólares) para atrair Casemiro do Real Madrid, eles poderiam em breve gastar até 94 milhões de euros (93,6 milhões de dólares) com seu colega brasileiro Antony no Ajax.

Do outro lado da cidade, no Manchester City, Erling Haaland foi comprado pelo que poderia ser uma pechincha de £ 51,2 milhões (US $ 60,3 milhões) e mais barato do que os £ 60 milhões (US $ 71 milhões) que o Tottenham Hotspur entregou ao Everton por Richarlison.

No nordeste da Inglaterra, o Newcastle United está prestes a aumentar sua linha de frente com a Real Sociedad Alexander Isak por € 70 milhões (US $ 69,8 milhões), e com a janela fechando oficialmente às 23h BST de 1º de setembro, mais surpresas podem estar reservadas.