Medvedev deu empate ‘difícil’ no US Open — CMIO Esportes

O russo número um do mundo, Daniil Medvedev, começará a defesa do título do US Open contra o americano Stefan Kozlov, mas recebeu o que é descrito como um “complicado” empate se quiser repetir o sucesso em Nova York.

Medvedev, de 26 anos, enfrentará o número 110 do mundo Kozlov na segunda-feira para aquele que será o segundo encontro da dupla na carreira depois de se enfrentarem nas eliminatórias de Wimbledon de 2016 – uma disputa vencida em dois sets pelo russo.

Mais adiante, e se ambos progredirem, Medvedev pode enfrentar o australiano Nick Kyrgios na quarta rodada em Flushing Meadows.

Kyrgios foi sorteado contra o compatriota, amigo e parceiro de duplas Thanasi Kokkinakis na primeira rodada, mas deve ir longe depois de sua primeira final de Grand Slam em Wimbledon no mês passado.

O australiano, de 27 anos, derrotou Medvedev em três sets quando se enfrentaram na segunda rodada do Aberto do Canadá no início de agosto. O russo, no entanto, venceu sua última reunião do Grand Slam no Aberto da Austrália no início do ano.













Ainda mais adiante para Medvedev está um potencial encontro semifinal com o quarto cabeça de chave grego Stefanos Tsitsipas, que derrotou Medvedev nas quartas de final do Masters de Cincinnati no fim de semana passado.

A ATP descreveu o empate de Medvedev como “complicado” e ele terá seu trabalho cortado se quiser deixar Nova York com um segundo título de Grand Slam e sua classificação de número um do mundo intacta.

Muitos verão o tetracampeão Rafael Nadal como o principal candidato a levar a classificação número um e a coroa do US Open de Medvedev, caso ele permaneça livre de lesões.

O espanhol, de 36 anos, abre sua campanha contra o australiano Rinky Hijikata, e foi sorteado no mesmo período do sorteio que o britânico Cameron Norrie e o russo Andrey Rublev.

Na mesma metade do sorteio que Nadal está o também espanhol e terceiro cabeça de chave Carlos Alcaraz, visto como uma das estrelas em ascensão mais brilhantes do tênis mundial.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Estrela do tênis russo faz reivindicação política

Os gostos de Medvedev e Nadal não terão que enfrentar o 21 vezes campeão do Grand Slam Novak Djokovic em Nova York, depois que ele foi forçado a se retirar devido à exigência da vacina Covid-19 para não-cidadãos entrarem na América.

O número dois do mundo, Alexander Zverev, também estará ausente depois de não voltar à forma física após uma cirurgia na lesão no tornozelo que sofreu nas semifinais do Aberto da França em julho.

Em termos de interesses masculinos russos em Flushing Meadows, o número 11 do mundo, Rublev, inicia sua campanha no US Open contra o sérvio Laslo Dere.

Karen Khachanov – 27ª cabeça de chave – enfrenta o americano Denis Kudla na primeira rodada.

Em outros lugares, Aslan Karatsev terá que negociar o impetuoso italiano Fabio Fognini em sua estreia em Nova York.













No sorteio feminino, a russa Daria Kasatkina enfrentará a britânica Harriet Dart na primeira rodada, mas poderá enfrentar a compatriota e 18ª cabeça de chave Veronika Kudermetova na terceira barreira.

A atual campeã feminina do US Open, Emma Raducanu, da Grã-Bretanha, recebeu uma difícil tarefa de abertura contra a experiente estrela francesa Alize Cornet.

No que está marcado para o torneio final de sua brilhante carreira, Serena Williams, 23 vezes campeã de Grand Slams, enfrenta Danka Kovinic, de Montenegro, na primeira rodada, no que certamente será uma ocasião emocionante para a americana de 40 anos. .