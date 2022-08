Chefe de futebol compartilha visão sobre a atitude da UEFA em relação à Rússia — CMIO Esportes

A UEFA não é “indiferente” ao destino do futebol russo, apesar das atuais proibições impostas ao país, de acordo com o presidente da Premier League russa, Aleksandr Alaev.

A entidade que rege o futebol europeu juntou-se à FIFA na suspensão de todas as equipes russas de suas competições após o início do conflito na Ucrânia.

O presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, disse anteriormente que a decisão foi tomada com pesar, embora a organização tenha prorrogado a proibição em maio para cobrir toda a temporada 2022/23.

O recém-eleito chefe do RPL, Alaev, que é uma figura chave do futebol em sua terra natal, diz que “não oficial” o contacto com a UEFA manteve-se mesmo quando as equipas russas falharam competições como a Liga dos Campeões, a Liga das Nações e o Campeonato da Europa Feminino.













“Os nossos colegas da UEFA entendem tudo. É claro que, com base nos resultados desses contatos não oficiais, eles transmitem sua posição e nós transmitimos a nossa”, disse. Alaev disse ao jornal russo Championat em uma entrevista publicada na sexta-feira.

“É um processo muito delicado, mas eles leem e monitoram tudo. Mais de uma vez em uma conversa informal me disseram: ‘assim que a situação normalizar, logo será possível discutir o retorno’.

“Sinto que Ceferin não é indiferente ao nosso destino. Você entende em que posição ele estava”, acrescentou Alaev.

A União Russa de Futebol (RFU) perdeu seu recurso no Tribunal de Arbitragem do Esporte (CAS) em uma tentativa de anular as proibições da UEFA e da FIFA em julho, embora os juízes do CAS tenham dito que era “infeliz” que os clubes e jogadores russos foram afetados por uma situação fora de seu controle.

Fora do futebol europeu, a seleção masculina russa também foi privada da chance de tentar se classificar para a Copa do Mundo de 2022 no Catar, que começa em novembro.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Ícone do futebol russo prevê quando as proibições terminarão

Outra questão delicada para o futebol russo e a UEFA continua a ser a integração das equipas da Crimeia nas competições russas.

Mesmo que a península tenha se juntado à Rússia da Ucrânia em 2014 após um referendo esmagador, as equipes da Crimeia jogam em sua própria competição sob o “status especial” da União de Futebol da Crimeia.

Os esforços foram intensificados na Rússia para mudar a situação, com um grupo de trabalho sendo estabelecido pela Liga Nacional Russa de Futebol (FNL) de nível inferior para considerar a prontidão das equipes da Crimeia para ingressar.













Alaev disse recentemente que o processo de integração é “inevitável,” embora a UEFA tenha dobrado esta semana a sua oposição à mudança.

Falando a Championat, Alaev disse que a questão deve ser tratada com cuidado.

“O futebol neste território deve se desenvolver. Isto é um fato. Eu nem estou falando de política agora – as pessoas moram lá. Eles devem ser capazes de aprender e jogar futebol, e isso não está acontecendo”. disse o chefe de futebol RPL na Crimeia.

“Sim, as pessoas precisam ser ajudadas, mas a questão não é que elas coloquem um carimbo, aceitem como membros e pronto…

“Todos lembramos que em 2014 houve uma decisão oficial de aceitar clubes no PFL [in Russia]. E o que aconteceu depois? Recebemos um sinal de que, neste caso, a adesão da Rússia à UEFA será suspensa”, disse. acrescentou Alaev.

O chefe da Premier League russa sugeriu novamente que, uma vez que a situação “estabiliza”, A Uefa poderia reconsiderar sua posição geral sobre a Rússia e a questão da Crimeia.