Catar, anfitrião da Copa do Mundo, prende trabalhadores após protestos – AP — CMIO Esportes

O Catar, anfitrião da Copa do Mundo da FIFA, prendeu pelo menos 60 trabalhadores estrangeiros que protestavam contra pagamentos atrasados ​​e também deportou alguns deles, de acordo com um grupo de defesa.

O Catar enfrentou escrutínio internacional sobre suas práticas trabalhistas desde que foi nomeado o anfitrião do torneio internacional de futebol e, como muitos outros países do Golfo Árabe, depende muito de trabalhadores estrangeiros de países como Índia e Filipinas.

Imagens de vídeo compartilhadas on-line mostram cerca de 60 trabalhadores protestando com raiva por terem passado sete meses sem pagamento do lado de fora dos escritórios do Al Bandary International Group em Doha em 14 de agosto.

O Al Bandary International Group é um conglomerado que inclui empreendimentos de construção, hotelaria, imobiliário e food service, entre outros, sob seu guarda-chuva.

E embora não tenha respondido a um pedido da Associated Press para comentar o assunto, o governo do Catar reconheceu que a empresa não pagou aos trabalhadores seus salários e prometeu que o Ministério do Trabalho do país pagaria “todos os salários e benefícios atrasados.”

“A empresa já estava sendo investigada pelas autoridades por falta de pagamento de salários antes do incidente, e agora outras medidas estão sendo tomadas depois que o prazo para liquidar pagamentos de salários pendentes foi perdido”. acrescentou o governo, ao mesmo tempo em que disse que vários manifestantes foram “detido por violar as leis de segurança pública” para o AP.

Reagindo aos desenvolvimentos, o diretor executivo do grupo de direitos humanos e trabalhistas Equidem, Mustafa Qadri, perguntou: “Esta é realmente a realidade que está vindo à tona?”

Depois de bloquearem um cruzamento em frente à Torre Shoumoukh de Doha, no anel viário C da cidade, os manifestantes foram presos e mantidos em um centro de detenção sob intenso calor sem ar condicionado, de acordo com relatos retransmitidos a Qadri.

Como a temperatura de Doha atingiu cerca de 41 graus Celsius na semana passada, Qadri disse que a polícia disse aos detidos que, se eles podem atacar no clima quente, também podem dormir sem ar condicionado.

Em comentários não corroborados, um trabalhador detido explicou à Equidem que havia visto até 300 colegas nos centros de detenção de países como Índia, Filipinas, Nepal, Bangladesh e Egito com alguns deles pagos salários após o protesto e outros não.













Protestos anteriores viram alguns trabalhadores estrangeiros deportados, com seus contratos de trabalho muitas vezes vinculados a vistos de residência e o direito de formar sindicatos limitado apenas aos qataris.

O Catar fez algum progresso na melhoria das práticas de emprego desde que recebeu o direito de sediar o torneio final da FIFA em 2010.

Adotando um salário mínimo de US$ 275 para os trabalhadores e garantindo que eles tenham subsídios de alimentação e moradia, o país também eliminou seu sistema ‘kafala’ que vinculava os trabalhadores aos empregadores com a palavra final sobre se eles poderiam deixar seus empregos e, em alguns casos, Qatar em si.

Qadri está entre as vozes proeminentes que pressionaram as autoridades em Doha a fazer mais pelos trabalhadores e posou: “Todos nós fomos enganados pelo Qatar nos últimos anos?”

Qadri afirmou que as recentes reformas podem ter fornecido “cobrir” para o governo do Catar permitir que as práticas comuns continuem.

Contra esse pano de fundo de controvérsia, juntamente com outros tópicos importantes, como mortes de migrantes e o tratamento da comunidade LGBTQ, a Copa do Mundo está marcada para começar em 20 de novembro.