Oliveira já olha além de Makhachev para a luta de McGregor — CMIO Esportes

O brasileiro pode enfrentar o automobilismo do MMA desde que vença Islam Makhachev em outubro

O ex-campeão dos leves do UFC, Charles Oliveira, falou sobre a possibilidade de uma superluta contra Conor McGregor no Brasil, enquanto alerta o impetuoso irlandês para prestar atenção ao que ele diz sobre ele em sua terra natal.

Despojado do cinturão até 155lbs por ter mais de meio quilo na balança antes de demolir Justin Gaethje no UFC 274, Oliveira tem a chance de colocar as mãos no prêmio novamente se conseguir passar por 22-1 Islam Makhachev, que tem Khabib Nurmagomedov no seu canto.

Isso não será uma tarefa fácil no UFC 280 em Abu Dhabi em 22 de outubro, mas desde que Oliveira possa derrotar o russo, um encontro com McGregor é provável e algo que ele estaria mais do que aberto, conforme comunicado no passado e em um entrevista recente à ESPN.

“Isso seria perfeito” Oliveira reafirmou quando sondado sobre um confronto com o ex-campeão peso pena e peso leve McGregor em solo brasileiro.

“Essa é minha opinião há muito tempo. Seria muito bom lutar contra o Connor.” ele adicionou.

Em seguida, perguntado se, como homem religioso, tinha um pressentimento de que a luta com McGregor iria acontecer e se havia previsto, Oliveira respondeu: “Eu sei disso. Por isso aceitei essa luta [against Makhachev].”

“Essa é a única razão pela qual você aceitou essa luta, porque você vai acreditar que vai levar o Conor no Brasil?” foi colocado para o lutador de 32 anos, que esclareceu que aceitou o encontro com Makhachev porque foi o que foi colocado na frente dele, mas caso ele supere o Daguestão, ele tem certeza de que o UFC “vai dar-lhe algo melhor.”

Confirmando que os rumores da luta de McGregor sendo feita em janeiro no Brasil se todas as peças se encaixarem estiverem corretas, Oliveira garantiu que pode se preparar rapidamente para entrar no octógono na virada de 2023 após seu encontro em outubro com Makhachev.

“Já quero que seja decidido quem será meu próximo adversário em janeiro”, afirmou Oliveira.













Em um aceno de como McGregor ofendeu uma nação ao falar mal do país e um de seus maiores lutadores de todos os tempos em José Aldo antes de vencer o carioca em 13 segundos em dezembro de 2015 para se tornar campeão dos penas, Oliveira riu e alertou ‘Notorious’ que ele teria que ter muito cuidado com o que diz no maior país da América do Sul quando perguntado como o receberia.

“Especialmente quando me envolve. Este sou eu [we’re talking about]” disse Oliveira com um sorriso.

Muito melhor do que quando recentemente fez um discurso apaixonado alertando Makhachev e Nurmagomedov de que sua arrogância “matar” e “afogar” eles, Oliveira está agora a apenas dois meses da noite da luta.

Se tudo correr bem, uma ‘noite da calcinha vermelha’ contra McGregor foi cotada para a Arena Neo Química e casa de seu time de futebol favorito em São Paulo, o Corinthians, que tem 49.000 apostadores no dia da partida.