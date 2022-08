Estrela bielorrussa caiu sobre ‘sensibilidades’ ucranianas – CMIO Esportes

A ex-número um do mundo feminino da Bielorrússia, Victoria Azarenka, desistiu de um evento de exibição de ajuda ucraniana programado para quarta-feira antes do Aberto dos EUA.

Azarenka, 33, estava programada para participar do evento ‘Tennis Plays for Peace Exhibition’ até que a Associação de Tênis dos Estados Unidos (USTA) voltou atrás e decidiu que ela não competiria, conforme confirmado em um comunicado.

“Nas últimas 24 horas, após cuidadosa consideração e diálogo com todas as partes envolvidas, Victoria Azarenka não participará da nossa ‘Exposição de Jogos de Tênis pela Paz’ esta noite”, começou a declaração.

“Vika é uma forte líder de jogadores e agradecemos a sua vontade de participar. Dadas as sensibilidades aos jogadores ucranianos e o conflito em curso, acreditamos que este é o curso de ação certo para nós”.

Jogadores ucranianos, incluindo Marta Kostyuk, disseram estar descontentes com a participação de Azarenka no evento.

A decisão vem depois que a USTA decidiu não banir jogadores russos e bielorrussos do US Open, ao contrário do All England Lawn Tennis Club (AELTC) em Wimbledon.













Isso fez com que as turnês da ATP e da WTA tirassem o Grand Slam britânico de seus pontos de classificação, e os relatórios afirmaram que a USTA temia um tratamento semelhante e, portanto, permitiu que o atual campeão masculino e atual número mundial Daniil Medvedev defendesse a coroa que conquistou contra Novak. Djokovic em Flushing Meadows no ano passado.

O campeão de Wimbledon, Djokovic, não terá chance de se vingar no torneio, que começa em 29 de agosto, já que seu status de não vacinado significa que ele não pode entrar nos EUA.

A última provação para Azarenka, duas vezes vencedora do Grand Slam, é a segunda que ela enfrentou na América do Norte nas últimas semanas devido à sua nacionalidade.

Pouco mais de quinze dias atrás, ela anunciou que teve que desistir do National Bank Open em Toronto devido ao seu visto canadense não ter sido aprovado e chamou o desenvolvimento “verdadeiramente decepcionante.”

Depois de passar para o Cincinnati Open, Azarenka agora segue para o US Open como três vezes finalista, em 2012, 2013 e 2020, embora tenha perdido em todas as ocasiões.