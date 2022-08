Esposa de jogador de futebol ataca comida e mulheres inglesas (VÍDEO) — CMIO Esportes

A companheira de Angel Di Maria, Jorgelina Cardoso, não aproveitou a vida no noroeste da Inglaterra

Jorgelina Cardoso, esposa do astro argentino Angel Di Maria, da Juventus e da Argentina, voltou a ofender uma cidade depois que seus comentários surpreendentes sobre Manchester ressurgiram online.

Impressionante no Real Madrid, onde venceu a Liga dos Campeões de 2014 e chegou à final da Copa do Mundo ao lado de Messi no Brasil naquele ano, Di Maria selou uma grande transferência para o Manchester United no mesmo verão, apesar de Cardoso alertá-lo contra isso em dois anos. -antigo clipe que ressurgiu e se tornou viral.

“Horrível… Manchester é o pior. É tudo horrível, Manchester.” Cardoso explicou no programa ‘Lam’ do canal de TV argentino El Trece.

“Morávamos em Madrid e Angel jogava no melhor time do mundo, o Real Madrid.

“Estávamos perfeitos, o clima estava perfeito, a comida estava ótima… e de repente essa proposta de Manchester [United] veio.

“‘De jeito nenhum. Você vai sozinho’, eu disse a ele.” lembrou Cardoso.

Jorgelina (esposa de Di Maria): “Manchester? Horrível, estávamos em Madrid, para mim é o melhor clube do mundo, tudo estava perfeito, então veio a oferta de Manchester, eu disse a ele que não, mas ele disse que ficaríamos um pouco mais seguros financeiramente, brigamos por isso ” pic.twitter.com/LVlJNdm07i — Informações do Real Madrid ³⁵ (@RMadridInfo) 23 de agosto de 2022

“‘Sim, sim, vamos embora’, ele me disse. Era muito dinheiro e então na Espanha eles nos chamavam de mercenários. Se você trabalha para uma empresa e um concorrente lhe oferece o dobro, você não sair?” ela perguntou.

Cardoso detalhou como foram as viagens para visitar a ex-parceira da lenda do Manchester City, Sergio Aguero, Gianinna Maradona, que originalmente a afastaram do centro do noroeste da Inglaterra.

Ela disse a Di Maria – que desembarcou pela primeira vez na Europa no Benfica, em Lisboa, antes de sua mudança no Real Madrid – que estaria preparada para se mudar para qualquer lugar, menos para a Inglaterra.

“Deixe que eles comprem você de qualquer país menos da Inglaterra. Um ano depois fomos para a Inglaterra. Merda.” ela reclamou, antes de rasgar quase tudo que o país tem a oferecer.

“Não gostei nada. As pessoas são todas brancas, arrumadinhas, esquisitas… Andam por aí e você não sabe se vão te matar ou não. A comida é nojenta, as mulheres são feito de porcelana”, Cardoso continuou.

Embora Cardoso não tenha mencionado o incidente, uma suposta batida de ladrões em sua casa em Cheshire em 2015 teria sido a gota d’água para a família Di Maria.

Depois de apenas uma temporada em Old Trafford, Di Maria partiu para o Paris Saint Germain, onde se tornou uma lenda do clube e passou sete mandatos de sucesso antes de se juntar à Juventus como agente livre neste verão.

“Quando coisas ruins acontecem conosco, ficamos juntos” ela declarou.

“Eu não disse a ele ‘é sua culpa estarmos em Manchester’. Eu disse a ele ‘amor, eu quero me matar… duas horas da tarde e é noite’. E ele me disse ‘ é terrível, mas não se preocupe, vamos conseguir”, concluiu Cardoso.

Marcando em sua estreia pela Juventus contra o Sassuolo, Di Maria, aos 34 anos, ainda é um forte candidato à seleção argentina de Lionel Scaloni para a Copa do Mundo do Catar 2022 ao lado de seu compatriota Messi, natural de Rosário.