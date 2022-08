Campeão russo de Wimbledon revela aposta de tatuagem — CMIO Esportes

A campeã de Wimbledon, Elena Rybakina, revelou que o técnico Stefano Vukov agora tem seu nome tatuado na pele junto com a data de seu sucesso no Grand Slam como lembrança de sua conquista do título em Londres no mês passado.

O russo Rybakina, de 23 anos, conquistou o primeiro título de Grand Slam no All England Club com uma vitória por três sets sobre o segundo cabeça de chave Ons Jabeur na final.

Agora se preparando para o US Open com um grande título em seu currículo, Rybakina revelou que os resultados de sua vitória em Wimbledon se estenderam a um gesto incomum de seu técnico croata.

“Já esqueci [about the bet]estávamos rindo por aí”, Rybakina disse, conforme citado pelo The Guardian.

“Antes da final, ele me disse que faria isso [get a tattoo of my name]. Então, ele fez isso. Para mim, ainda é uma loucura, não posso acreditar. Mas é o que é. Fizemos uma aposta”.

A Rybakina, nascida em Moscou, representou seu país de nascimento até mudar de aliança para o Cazaquistão em 2018 com a promessa de mais financiamento.

Seu status significava que ela não estava sujeita à proibição imposta aos jogadores russos e bielorrussos pelos chefes de Wimbledon por causa do conflito na Ucrânia, embora muitos tenham visto a ironia de um jogador nascido na Rússia ainda levantar o título.

Rybakina começou a trabalhar com o atual técnico Vukov em 2019, e ele descreveu seu relacionamento profissional após sua vitória em Wimbledon como sendo uma mistura ideal.

“Minha energia contra a calma dela”, Vukov disse ao Tennis Majors.

“Elena é uma ótima garota. Eu estava procurando um jogador que realmente quisesse ouvir e melhorar. Encontrei isso em Elena, e ela encontrou em mim muita informação e muita energia.

“Não é tão fácil clicar com um jogador, você precisa entendê-lo muito bem. Muitas coisas se juntaram aqui, mas com seu estilo de jogo, entendi o que ela tinha que fazer desde a primeira vez que a vi.”













O sucesso de Rybakina viu um turbilhão de atividades no Cazaquistão nos dias seguintes, quando ela foi homenageada por ministros do governo e jovens como a primeira vencedora do título de Grand Slam do país.

O número 25 do mundo disse em julho que os eventos levaram um “pedágio emocional e físico” sobre ela, e admitiu novamente que tinha sido um período implacável.

“Foi muito bom ver, especialmente as crianças, como elas estavam felizes em me ver. Eles estavam se abraçando, tirando fotos”. disse a estrela.

“Mas foi realmente muito difícil para mim, só porque havia muitas atividades. Eu não tive muito descanso, para ser honesto.”

O sucesso de Rybakina desencadeou uma espécie de vai-e-vem entre as autoridades de tênis russas e cazaques.

O presidente da Federação Russa de Tênis, Shamil Tarpichev, descreveu o jogador como um “produtos” do sistema russo, o que significa que o país também pode compartilhar seu sucesso. Sem surpresa, seus colegas cazaques reivindicaram um papel mais considerável no desenvolvimento de Rybakina.

Rybakina terá como objetivo seguir seu sucesso em Wimbledon no US Open quando a ação começar em Nova York na segunda-feira.

Rybakina será semeado em 25º em Flushing Meadows. Isso está de acordo com sua classificação WTA, que não foi aumentada apesar de seu título de Grand Slam depois que a organização da turnê tirou Wimbledon de seus pontos no ranking em resposta à proibição da Rússia e da Bielorrússia.