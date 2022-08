Haaland acusado de pênalti ‘sem vergonha’ (VÍDEO) — CMIO Esportes

O atacante norueguês parecia levar uma queda forçada contra o Barcelona na noite de quarta-feira

A estrela do Manchester City, Erling Haaland, foi criticada online por parecer mergulhar em uma partida beneficente contra o FC Barcelona na quarta-feira, embora alguns tenham defendido o canto do norueguês e alegado que ele sofreu uma falta.

As duas equipes se encontraram em um amistoso incomum três semanas em suas respectivas temporadas na Espanha e na Inglaterra, mas por uma boa causa.

Em uma demonstração de apoio à luta contra a ELA, da qual sofre o ex-jogador do Barcelona e treinador de goleiros Juan Carlos Unzue, 91 mil torcedores lotaram o Camp Nou para ver os campeões ingleses enfrentarem os gigantes da La Liga e foram brindados com seis gols filme de ação.

Com Memphis Depay vencendo o Barça por 3 a 2 no final do jogo com o que poderia ser seu último gol pelo clube, Xavi Hernandez parecia estar a caminho da primeira vitória da carreira sobre seu ex-técnico Pep Guardiola.

Depois de uma longa pausa, enquanto Luke Mbete foi tratado por uma lesão na cabeça sofrida ao colidir com Andreas Christensen, no entanto, o jogo foi retomado e Haaland sofreu uma queda questionável na área para ganhar um pênalti que Riyadh Mahrez converteu aos 99 minutos para selar um 3 -3 empate.

À medida que as imagens do incidente se espalhavam on-line, o debate se acirrou sobre se o jovem de 22 anos havia feito algo errado.

“Mergulhando em uma partida de caridade, Haaland, o que você está fazendo?” perguntou a legenda em um clipe viral com sua mente firmemente decidida.

“Tão sem vergonha” disse outro espectador.

“O que é patético é que a caneta foi dada. Mas sim, isso é embaraçoso.” foi outra conclusão.

Outros defensores de Haaland insistiram que não era um mergulho.

“Houve contato e é uma obrigação para ele cair porque seu time precisa de um gol. Todos os jogadores teriam feito o mesmo. Haaland é inteligente”, disse. foi uma tomada alternativa.

A verificação do VAR está aqui. Isso não é um mergulho. Houve contato e é uma obrigação para ele cair porque sua equipe precisa de um gol. Todos os jogadores teriam feito o mesmo. Haaland é inteligente 👏👏👏👏 pic.twitter.com/wtSPZBR4Mg — Azeez Sterlyn (@AzeezSterlyn) 24 de agosto de 2022

“Olhe com atenção! Você vê a perna direita dele sendo atingida pelo joelho de Christensen. Não é um mergulho. Mas é um pênalti muito leve.” foi uma dedução separada ao lado: “Nah, isso foi um ataque horrível, para ser honesto”.

Quando os inimigos de Haaland foram ordenados a “choro” por um usuário do Twitter que postou uma foto dele dizendo para a multidão do Camp Nou ficar quieta, alguém notou que Haaland está “calando e mergulhando em uma partida de caridade”.

“Ninguém está chorando, é hilário” foi adicionado.

Com três gols em três partidas da Premier League até agora para o clube que ele se juntou em um acordo de £ 51 milhões (US $ 60,4 milhões) do Borussia Dortmund no início deste ano, Haaland fez um começo impressionante no City, que continua com o encontro em casa no sábado com Palácio de cristal no Etihad.