Woods & McIlroy lançam nova liga de golfe em meio a briga de rebeldes sauditas — CMIO Esportes

Tiger Woods uniu forças com o colega profissional Rory McIlroy e o PGA Tour para formar uma nova liga de golfe ‘infundida em tecnologia’ que, segundo eles, ajudará a expandir o esporte para uma nova geração de fãs.

A liga, que se chama TGL, verá seis equipes de três jogadores, cada uma competindo entre si em um “curso virtual rico em dados”com cada campo de 18 buracos levando no máximo duas horas para terminar, e será administrado pela TMRW Sports – um grupo de tecnologia esportiva lançado por Woods e McIlroy esta semana.

O TGL começará no início de 2024 e terá 15 eventos semanais que levarão a uma semifinal e uma final antes que uma equipe vencedora seja coroada.

A mudança ocorre em meio ao escrutínio contínuo do grupo LIV Golf, apoiado pela Arábia Saudita, que ameaçou erradicar a estrutura aceita do esporte e para o qual Woods e McIlroy estão entre seus críticos mais proeminentes.

Alguns relatórios afirmaram que Woods recusou uma taxa de US$ 700 milhões para se juntar ao LIV Golf, cujos detratores dizem que é apenas mais um exemplo da Arábia Saudita tentando ‘lavar o esporte’ sua reputação nada invejável de abusos dos direitos humanos.

Vários jogadores de alto nível uniram forças com o LIV Golf, incluindo Phil Mickelson, Bryson DeChambeau e Dustin Johnson.

Woods e McIlroy participaram de uma reunião apenas para jogadores em Delaware na semana passada para discutir o impacto potencial que o LIV Golf está causando no esporte. Pouco depois, foi anunciado que o PGA Tour aumentaria seu prêmio em dinheiro para 12 de seus eventos para ficar de acordo com as finanças oferecidas pela LIV Golf.

“Todos nós sabemos como é estar em um estádio de futebol ou uma arena de basquete, onde você pode assistir a cada jogo, cada minuto de ação se desenrolando bem na sua frente.”, disse Woods sobre o projeto TGL em um comunicado.

“É algo que inerentemente não é possível no golfe tradicional – e um aspecto do TGL que o diferencia e atrai uma nova geração de fãs.”

Os eventos do TGL acontecerão em uma arena customizada que, segundo eles, oferecerá aos fãs uma visão dinâmica do esporte que teria sido impossível sem o advento da tecnologia de ponta.

“A TGL aproveitará o apelo do golfe em equipe em um ambiente emocionante e amigável para os fãs, comparável a sentar na quadra em um jogo da NBA”, acrescentou McIlroy.

“O TGL ampliará o apelo do golfe para fãs mais jovens e diversificados e servirá como outro caminho para apresentar às pessoas o jogo que eu amo..”