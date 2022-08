Índia emite pedido de proibição da FIFA — CMIO Esportes

A All India Football Federation (AIFF) solicitou que a FIFA, órgão que rege o futebol mundial, suspenda a suspensão que lhe foi imposta por “influência indevida de terceiros”.

A FIFA impôs sua proibição no início de agosto e disse que seria retirada assim que a AIFF recuperasse o controle de seus assuntos diários.

Em maio, o mais alto tribunal da Índia dissolveu a AIFF e colocou um comitê de três membros encarregado de governar o esporte no país asiático, além de alterar a constituição do órgão e organizar eleições que estavam pendentes há 18 meses.

Na virada desta semana, no entanto, a Suprema Corte da Índia decidiu que o mandato do comitê “está encerrado” com a gestão do futebol na Índia prestes a ser devolvida à AIFF.

Isso fez com que Sunando Dhar, secretário-geral interino da AIFF, entrasse em contato com a secretária-geral da FIFA, Fatma Samoura, em uma carta e solicitasse que a autoridade global reconsiderasse sua decisão de suspender a AIFF.

“Uma vez que as condições estabelecidas em sua carta para o levantamento do suporte de suspensão estão satisfeitas, solicitamos que uma ordem nesse sentido seja aprovada o mais rápido possível para que a AIFF continue com o bom andamento do futebol na Índia”. Dhar escreveu.













A FIFA ainda não respondeu à carta ou aos pedidos de veículos como a Reuters para comentar o documento.

Com a Índia programada para sediar a Copa do Mundo Feminina Sub-17 em outubro, no entanto, colocando-os em risco de perder a competição, a AIFF espera receber uma resposta em breve e ver uma solução rápida para o problema.

Ajudá-los em sua situação será o fato de que as eleições da AIFF estão finalmente marcadas para o início de setembro, depois de terem sido adiadas em dezembro de 2020 devido a um impasse alcançado sobre as alterações na constituição da autoridade local.

No passado, a AIFF foi liderada pelo atual membro do Conselho da FIFA Praful Patel.