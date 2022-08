Medidas ‘radicais’ da Crimeia podem ser necessárias, diz ex-funcionário da FIFA — CMIO Esportes

Vyacheslav Koloskov pediu a integração total das equipes da Crimeia no futebol russo

O ex-vice-presidente da FIFA, Vyacheslav Koloskov, sugeriu que decisões drásticas podem ser necessárias se os órgãos governamentais globais e europeus não reconhecerem a integração do futebol da Crimeia na Rússia.

As equipes da Crimeia permanecem fora das ligas de futebol russas, apesar da península se juntar à Rússia em um referendo esmagador em 2014.

O recém-nomeado presidente da Premier League russa (RPL), Aleksandr Alaev, disse no início deste mês que “não oficial” foram retomadas as negociações com a UEFA e a FIFA sobre a inclusão da Crimeia sob a jurisdição russa do futebol, descrevendo a integração como “inevitável.”

Mais tarde, foi relatado que um grupo de trabalho seria estabelecido pela Liga Nacional de Futebol da Rússia (FNL) para levar o assunto adiante.













No entanto, a UEFA respondeu repetindo esta semana que sua postura não mudou e que era contra as equipes da Crimeia ingressarem em ligas organizadas pela União Russa de Futebol (RFU).