Lutador de MMA russo ‘enfrenta a prisão depois de apontar arma para rival’ – CMIO Esportes

Shovkhal Churchaev foi visto em confronto com o companheiro de luta Mohammad Heibati em Moscou

O lutador de MMA russo Shovkhal ‘Borz’ Churchaev está sendo investigado pela polícia depois de ser acusado de um ataque violento ao rival iraniano Mohammad Heibati em Moscou, supostamente sacando uma pistola e dizendo a Heibati para se ajoelhar.

Diz-se que o incidente ocorreu quando a dupla gravou um podcast na capital russa no fim de semana.

A filmagem supostamente mostra Churchaev atacando seu rival, que está sentado ao lado dele, antes que ele pareça sacar uma arma e dizer ao iraniano para se ajoelhar.

O canal Mash Telegram afirma que a polícia está investigando as cenas e que Churchaev pode pegar dois anos de prisão por agressão e ameaças de morte.













De acordo com Heibati – que é conhecido como o ‘Daguestão Persa’ ou ‘Leão Persa’ – ele foi assediado por Churachev por vários meses.

Isso incluiu uma suposta visita em março à sua casa, onde Churachev e seus associados supostamente deixaram a mensagem “nós vimos sua esposa” após descobrir que o lutador não estava na residência.

Heibati também disse que discutiu as cenas recentes com a embaixada iraniana e que as autoridades estavam monitorando o caso.

Heibati está listado como tendo um recorde de 4-1 no MMA profissional, disputando todas as suas lutas sob a bandeira das promoções russas.

O recorde de Churachev varia de acordo com o meio de MMA consultado, embora Sherdog o liste como tendo um registro de 3 a 0 como profissional, com sua última luta sendo no Hardcore FC em janeiro.