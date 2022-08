Multidão adora a reação da estrela do golfe à bizarra manobra de torcedor (VÍDEO) — CMIO Esportes

Os esforços de um fã de golfe para impressionar Rory McIlroy não foram planejados no BMW Championship, depois que a estrela da Irlanda do Norte respondeu a uma bola de controle remoto sendo enviada para o campo, pegando-a e arremessando-a em um lago.

McIlroy e o parceiro de jogo Scott Stallings chegaram ao 15º green durante a terceira rodada no Wilmington Country Club em Delaware no sábado, quando a bola apareceu no green.

O objeto logo começou a manobrar repetidamente em direção ao buraco – para irritação de McIlroy.

Depois de cutucar a bola várias vezes, McIlroy acabou perdendo a paciência e a pegou antes de jogá-la em um azar de água próximo – ganhando aplausos da multidão.

O colega Stallings disse que as cenas não eram o que ele esperava ver.

“[The fan] ficava gritando com Rory: ‘Este é o meu sonho, este é o meu sonho’. Eu não sei exatamente com o que ele estava sonhando, mas sua bola se foi”, disse. disse o americano.

Stallings elogiou as ações de McIlroy, acrescentando: “Eu estava prestes a ir e fazer a mesma coisa.”

A equipe de segurança interveio para remover o torcedor da área ao redor do gramado e McIlroy, 33, foi visto dando-lhe um olhar mortal enquanto era levado.

O quatro vezes vencedor do Major terminou empatado em oitavo lugar na classificação final com nove abaixo do par, enquanto Stallings terminou em segundo com 13 abaixo – um tiro atrás do vencedor Patrick Cantlay.

A estrela norte-americana Cantlay arrecadou US $ 2,7 milhões pelo primeiro lugar da bolsa geral de US $ 15 milhões, enquanto Stallings faturou pouco mais de US $ 1,6 milhão e McIlroy arrecadou US $ 420.000.

Quanto ao fã excessivamente zeloso, ele pode ter que reconsiderar quaisquer tentativas futuras de impressionar seus heróis do golfe.