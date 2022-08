Casemiro implora a Ronaldo para não deixar o Manchester United — CMIO Esportes

A estrela do Real Madrid já desembarcou na Inglaterra para completar sua transferência para os gigantes da Premier League

Casemiro aproveitou sua entrevista coletiva de despedida do Real Madrid na segunda-feira para pedir a Cristiano Ronaldo que não deixe o Manchester United na atual janela de transferências.

Ronaldo entregou um pedido de transferência no início do verão em busca do futebol da Liga dos Campeões.

A falta de atividade no mercado de transferências dos Red Devils também foi outro motivo para os portugueses buscarem novos pastos, mas a captura de £ 70 milhões (US $ 82,3 milhões) de seu amigo e companheiro de lenda do Bernabéu Casemiro pode funcionar para convencer Ronaldo a fique aqui.

Em uma coletiva de imprensa chorosa em que o meio-campista brasileiro se despediu do clube onde conquistou cinco títulos da Liga dos Campeões, quatro dos quais ao lado de Ronaldo, Casemiro implorou ao jogador de 37 anos que o esperasse em Old Trafford e não se mudasse para outro lugar.

“Não falei com Cristiano” Casemiro admitiu ao abordar o assunto. “Espero que ele fique porque é um dos melhores jogadores de todos os tempos. Ele é incrível.

“Quero trazer meus valores para o Manchester United, tudo o que o Real Madrid me ensinou, para vencer no dia a dia, em todos os treinos. Quero experimentar o Premier [League] de dentro. Eu gosto de tudo o que tenho”, Casemiro afirmou, ao mesmo tempo que afirmava o desejo de conquistar o primeiro escalão inglês e declarava com ousadia que se junta ao “maior clube da Inglaterra.”

Definido para aumentar seu pacote salarial para £ 375.000 (US $ 441.000) por semana e se tornar um dos maiores ganhadores de seu novo clube, Casemiro rejeitou acusações de que sua mudança de lealdade é motivada financeiramente.

“Aqueles que pensam que estou saindo por dinheiro, é porque não me conhecem. Acho que são poucos e não me conhecem. Não é por dinheiro. Estão errados. Não é o caso”, disse. insistiu Casemiro.













“No final da final da Liga dos Campeões, tive a sensação de que meu ciclo havia acabado”, o jogador de 30 anos lembrou em referência à vitória por 1 a 0 sobre o Liverpool em maio.

“Sou honesto. Depois das férias, com a cabeça limpa, o sentimento foi o mesmo. Não foi tão rápido. Já falei com o clube assim que terminou a Liga dos Campeões.

“Minha esposa me apoiou desde o início. Minha família sempre esteve ao meu lado nessa decisão.

“Foi muito difícil falar com o presidente, mas sempre fui honesto com ele”, disse. Casemiro também falou sobre o técnico do Real Madrid, Florentino Perez.

Ressaltando que, se dependesse dele, enfrentaria os homens de Jurgen Klopp novamente na noite de segunda-feira, Casemiro voou para Manchester da capital espanhola no final da tarde e foi calorosamente recebido por torcedores do United em Old Trafford nas horas que antecederam o início do jogo. .

Enquanto Casemiro finaliza sua jogada, um relatório também surgiu detalhando como o United fez uma oferta por um segundo brasileiro na seleção do meio-campista Antony.

O Globo do Rio de Janeiro diz que os mancunianos chegaram a um acordo pessoal com o atacante do Ajax e agora estão preparando uma proposta de 94 milhões de euros (US$ 93,3 milhões) para o clube de Amsterdã para liberá-los do jovem.

Com Erik ten Hag chegando ao United vindo do campeão da Eredivisie no início deste ano, o Ajax está dito por De Telegraaf ficar irritado que o técnico esteja pressionando por um de seus craques tão tarde na janela de transferências que se encerra na próxima semana.

Em outros lugares, o United também supostamente apresentou uma oferta pelo ex-PSG e atual goleiro do Eintracht Frankfurt, Kevin Trapp, para assinar com eles e fornecer rivalidade posicional ao arremessador David De Gea, de acordo com o Bild.