Chefe do Manchester United lança f-bomb ao vivo após vitória sobre o Liverpool (VÍDEO) — CMIO Esportes

A equipe de Erik ten Hag teve um desempenho muito melhor na vitória por 2 a 1 em Old Trafford

O Manchester United levantou a tristeza em Old Trafford com uma vitória empolgante sobre o rival Liverpool na noite de segunda-feira, com o técnico Erik ten Hag dizendo que o desempenho provou que sua equipe pode “P**ra jogar um bom futebol.”

Uma finalização composta de Jadon Sancho deu aos anfitriões a vantagem aos 16 minutos, antes de Marcus Rashford passar pelo goleiro do Liverpool, Alisson, ao abrir oito minutos do segundo tempo para dobrar a vantagem.

Mo Salah cabeceou para reduzir pela metade o déficit nos últimos dez minutos para fazer um final nervoso em Old Trafford, mas o United viu o jogo para ganhar a primeira vitória da temporada na Premier League depois de derrotas humilhantes para Brighton e Brentford.

Os fiéis do United voltaram para casa em espíritos contrastantes com o que a noite havia começado, com um grande número de fãs continuando seus protestos contra os donos americanos amplamente insultados, a família Glazer, antes do início.

Houve, no entanto, a visão positiva da nova contratação Casemiro sendo apresentada aos torcedores antes da partida, depois que o executor do meio-campo completou uma transferência de £ 60 milhões (US $ 70 milhões) do Real Madrid.













Esse acordo não foi feito a tempo para o brasileiro fazer a escalação contra o Liverpool, enquanto o técnico holandês do United, Ten Hag, deixou de fora o capitão do clube Harry Maguire e o atacante Cristiano Ronaldo de seu time titular – com Ronaldo emergindo apenas por um breve atraso. Camafeu.

Mas a equipe que Ten Hag selecionou estava cheia de energia e entusiasmo, e muito longe das atuações mansas na derrota em casa por 2 a 1 para o Brighton e na humilhação por 4 a 0 em Brentford.

O holandês ficou evidentemente impressionado – tanto que deixou o ar azul em uma entrevista pós-jogo à Sky Sports.

“Podemos falar sobre táticas, mas é tudo uma questão de atitude” Dez Bruxa disse.

“Podemos ver essa atitude em campo. Havia comunicação, espírito de luta e, principalmente, havia equipe (trabalho), você pode ver o que eles podem alcançar porque eles podem jogar um bom futebol”.

o “f-bomba” provocou um pedido de desculpas imediato do apresentador da Sky Sports David Jones, embora Ten Hag continuasse a elogiar sua equipe.

“É apenas o começo, temos que nos manter humildes, podemos jogar muito melhor se mantivermos mais compostura. Temos bons jogadores – agora seja uma boa equipa e depois agiremos.

“Nem sempre é sobre o que dissemos, eu disse que tínhamos que agir e não falar muito, ter certeza de que você é um time, batalhar e também ser corajoso.”

Sobre as ausências do time titular de Ronaldo – que continua a agitar por uma transferência tardia de Old Trafford – e do capitão do clube, Maguire, Ten Hag disse que a dupla ainda é um jogador importante.

“Não preciso mencionar Harry Maguire e Ronaldo, são jogadores incríveis e terão um papel no futuro, no futuro curto também.

“Sempre é difícil (selecionar a equipe), mas tenho decisões a tomar.”

Embora o resultado tenha sido um impulso muito necessário para Ten Hag e United, o adversário Jurgen Klopp e seu time do Liverpool estão sem vitórias após três jogos da nova campanha.

Eles novamente pareciam estranhamente desleixados e lentos durante grande parte da partida, mesmo tendo terminado com 71% de posse de bola e tendo 17 chutes a 12 do United, conseguindo cinco no alvo enquanto os anfitriões tiveram quatro.

Com muitas pessoas sugerindo que os Reds se envolvam em outra corrida pelo título de dois cavalos com o Manchester City, o Liverpool já se encontra cinco pontos atrás de seus rivais e a sete do Arsenal.

Klopp afirmou de maneira um tanto implausível que sua equipe merecia vencer a partida de segunda-feira, mas admitiu que “interesse.”

“Depois eles marcaram o gol, nós assumimos e jogamos o jogo que queríamos jogar, mais ou menos. o alemão disse à Sky Sports.

“Tivemos azar com as situações, especialmente em lances de bola parada. Não sei como uma bola não entrou, num jogo como este contra um adversário como o United ajudaria muito se pudéssemos marcar naquele momento e ir em 1-1 ao intervalo.

“Perder o segundo não ajuda, e depois marcamos o nosso e depois é um jogo agitado com muitas interrupções – e não o resultado que queríamos…

“Mesmo com a nossa situação, mas jogando um pouco melhor, se estivéssemos um pouco mais convencidos do que fazemos, deveríamos ter vencido este jogo. Eu sei que parece ridículo, mas é assim que eu vejo.”

Klopp ficou novamente sem o influente meio-campista Thiago Alcantara, lesionado, e suspendeu a nova contratação, Darwin Nunez, depois que o atacante recebeu um cartão vermelho por um momento de loucura contra o Crystal Palace.

“Estou preocupado com a nossa situação, não é fácil no momento, mas é assim. Nós nos preparamos agora para Bournemouth, Newcastle e Everton – é assim que é. Podemos jogar melhor, sabemos disso, mas tivemos muitos bons momentos e atuações hoje. disse Klopp.

O Liverpool busca a primeira vitória da temporada quando receber o Bournemouth em Anfield no sábado, enquanto o United tentará aproveitar seu desempenho promissor quando viajar para Southampton no mesmo dia.