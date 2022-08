Estrela russa marca na estreia na Turquia (VÍDEO) — CMIO Esportes

O atacante russo Artem Dzyuba não perdeu tempo em marcar um gol para o novo clube Adana Demirspor ao marcar em sua estreia contra o Fenerbahce.

O jogador de 34 anos se juntou à equipe turca da Super Lig em um contrato de um ano na semana passada, depois de deixar o campeão russo Zenit St Petersburg como agente livre no final da temporada passada.

Em seu passeio inaugural para seus novos empregadores, Dzyuba começou na frente como um homem-alvo solitário.

Aos 47 minutos, ele viu sua equipe perder por 3 a 0 no Ulker Stadium, embora o Demirspor finalmente tenha começado a mostrar alguma luta ao recuar por um pênalti de Younes Belhanda próximo à marca da hora.

Dez minutos depois, aos 66 minutos, Henry Onyekuru acertou um chute de cabeça fraco da zaga do Fenerbahce e, em seguida, chutou a bola para a rede com a parte de fora do pé de um ângulo apertado.

Dzyuba aproveitou e derrubou a linha para marcar um gol de estreia em seu aniversário de 34 anos.

Pegando a bola e gritando em comemoração ao tentar reunir as tropas, Dzyuba e seus companheiros de equipe, incluindo o ex-colega do Zenit Yaroslav Rakitskiy, não conseguiram lançar uma reviravolta bem-sucedida.

A não ajudar na sua missão foi o ucraniano Rakitskiy a receber um cartão vermelho aos 82 minutos, com Ezgjan Alioski a marcar um minuto depois para colocar a eliminatória em 4-2 e colocar os homens de Jorge Jesus no topo da tabela.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Fator nuclear pode impulsionar estrela russa ao sucesso turco – jornalista

Com Dzyuba e Rakitskiy vencendo as últimas quatro edições da Premier League russa no Zenit, eles têm um trabalho nas mãos para desafiar jogadores como Fenerbahce e Besiktas pela coroa turca, já que sua equipe sofreu a primeira derrota em três jogos da Super Lig nesta temporada – embora ainda sejam superiores na tabela do que o detentor do título Trabzonspor e o gigante de Istambul Galatasaray.

Na noite de sábado, Dzyuba – que é o maior goleador de todos os tempos da seleção russa, com 30 gols em 55 internacionalizações – fará sua estreia em casa diante dos torcedores do Adana Demirspor quando enfrentar o Umraniye.