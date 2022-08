UEFA investiga gigantes europeus por supostas violações financeiras – mídia — CMIO Esportes

Vinte grandes clubes de futebol europeus, incluindo o endividado FC Barcelona, ​​estão sujeitos a uma investigação da UEFA por supostamente não cumprir os regulamentos do Fair Play Financeiro na temporada 2020/2021, de acordo com um relatório.

Outros grandes nomes do grupo incluem Arsenal, Paris Saint-Germain, Inter de Milão, Roma, Marselha e Juventus.

Junto com o Real Madrid, Barça e Juventus estão atualmente presos em uma batalha legal com a Uefa sobre a fracassada Superliga Europeia e devem esperar sanções no próximo mês, afirma um relatório do The Times.

Enquanto PSG e Marselha podem ser punidos financeiramente, as equipes italianas e o Barcelona podem ser punidos com punições mais pesadas que podem levar à proibição de competir ou concluir transferências, de acordo com o The Times.













No que alguns consideraram um tratamento injusto e talvez uma recompensa por não mostrar interesse na Super League, o PSG recebeu três anos para colocar sua casa em ordem pela UEFA depois de violar um dos pontos básicos do Fair Play Financeiro nos últimos três anos .

Diz-se que as despesas dos gigantes apoiados pelo Catar estão fora de sincronia com suas receitas, e o L’Equipe relatou um déficit de cerca de € 30 milhões (US$ 29,7 milhões) que deve ser retificado.

O MARCA informa que os líderes da Ligue 1, que possuem superestrelas como Lionel Messi, Neymar e Kylian Mbappe, podem ser sancionados financeiramente ou atingidos com punições esportivas.

A má notícia para o Barça chega em um momento em que, apesar de ter dívidas de cerca de US$ 1,4 bilhão, eles ainda conseguiram fazer uma série de novas contratações neste verão, como Robert Lewandowski, Raphinha e Jules Kounde.

Devido ao fracasso dos catalães em lidar com o rígido teto salarial da La Liga, porém, o alvo anterior do Chelsea, Kounde, ainda não foi registrado e, portanto, ainda não conseguiu fazer sua estreia na primeira divisão espanhola.













A temporada 2022/2023 será a última que se enquadra nas regras do Fair Play Financeiro.

A partir da próxima época, será introduzido um novo sistema da UEFA, que limita os clubes a gastar uma determinada percentagem do rendimento em transferências, honorários de agentes e salários dos jogadores.

A partir de 90% em 2023, o limite cairá para 80% em 2024 e 70% em 2025.

Ao longo do ano, as finanças dos clubes serão monitoradas pelo órgão dirigente europeu atualmente liderado por Aleksander Ceferin.