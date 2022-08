Chelsea ligado a impressionante swoop para a estrela do Man United – CMIO Esportes

A equipe de Thomas Tuchel está considerando uma mudança para o capitão do Manchester United, Harry Maguire

Diz-se que o Chelsea, da Premier League, está planejando uma transferência chocante para o capitão do Manchester United, Harry Maguire, de baixo desempenho, de acordo com relatos da mídia inglesa.

O Chelsea está à procura de reforços defensivos na janela de transferências de verão depois de perder a dupla de destaque de Antonio Rudiger e Andreas Christensen para Real Madrid e Barcelona, ​​respectivamente, e acrescentou o capitão do Senegal Kalidou Koulibaly e o zagueiro espanhol Marc Cucurella.

No entanto, acredita-se que os londrinos querem pelo menos mais um defensor para reforçar as opções de defesa de Thomas Tuchel e, de acordo com o Daily Mail, eles identificaram Maguire como um candidato viável.

O Chelsea está em negociações com o Leicester City para contratar o zagueiro francês Wesley Fofana, de 21 anos, mas foi informado de que terá que pagar uma taxa recorde mundial (por um zagueiro) para concluir um acordo, mesmo depois que o jogador for disse ter deixado claro seu desejo de se mudar para Stamford Bridge.

E com o Leicester não sendo exatamente o parceiro mais flexível em suas discussões de transferência, acredita-se que a hierarquia do Chelsea tenha lançado olhares para Maguire, um jogador que passou por um momento tórrido em sua recente carreira em Old Trafford.

Maguire – que se mudou do Leicester para o United por uma taxa recorde mundial em 2019 – corre o risco de perder seu lugar no primeiro time antes do jogo de segunda-feira com o Liverpool após o início desastroso do Manchester United na temporada da Premier League que ele os viu derrotado conclusivamente em seus jogos de abertura contra Brighton e Brentford.

O novo técnico Erik ten Hag deve juntar o vencedor francês da Copa do Mundo, Raphael Varane, com a nova contratação, Lisandro Martinez, contra a linha de ataque altamente cotada de Jurgen Klopp; um desenvolvimento que pode sinalizar o início do fim da carreira de Maguire em Old Trafford.

Pensa-se que o Chelsea está priorizando uma mudança para Fofana antes que a janela de transferências seja fechada em 1º de setembro – mas com Maguire precisando de um time titular antes da Copa do Mundo deste ano, ele pode ser considerado uma alternativa viável.

Enquanto isso, acredita-se que Ten Hag também esteja buscando um empréstimo para o atacante americano do Chelsea, Christian Pulisic – algo que pode apresentar ao Chelsea uma forte posição de negociação se optar por se mudar para Maguire.

O Manchester United está perseguindo vários alvos nos próximos dias depois que eles se mudaram para contratar o brasileiro Casemiro do Real Madrid. Outro brasileiro, Antony, continua sendo alvo do Ajax, ex-Ten Hag, assim como outro talento da liga holandesa, Cody Gakpo, do PSV.