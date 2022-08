Ministro do Esporte saudita faz alegações de lavagem esportiva e Olimpíadas — CMIO Esportes

A Arábia Saudita revelou que sediar uma edição das Olimpíadas é sua “objetivo final” enquanto rebate acusações de lavagem esportiva no fim de semana.

Sábado viu a cidade saudita de Jeddah receber a comunidade de boxe para a segunda vitória consecutiva de Oleksandr Usyk sobre Anthony Joshua para manter os títulos unificados WBA, IBF, WBO e IBO.

A luta faz parte de um plano que o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman apresentou há seis anos para impulsionar ainda mais a economia e a reputação internacional de seu país.

E embora isso tenha feito com que a nação do Oriente Médio enfrentasse acusações de lavagem esportiva e tentativa de desviar a atenção de seus supostos abusos de direitos humanos por meio de grandes eventos, como shows de boxe e o GP da F1, os sauditas estão planejando coisas ainda maiores, como revelado por O ministro do Esporte, príncipe Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, à AFP.

“Nosso foco principal agora são os Jogos Asiáticos de 2034″, que ocorrerão dois anos depois de Brisbane, na Austrália, sediar os Jogos de Verão de 2032”, disse o príncipe Abdulaziz à agência de imprensa francesa.

“Estamos abertos para discutir com o COI (Comitê Olímpico Internacional) sobre isso (as Olimpíadas) para o futuro.

“Acho que a Arábia Saudita mostrou que podemos sediar esses eventos”, afirmou ainda.

O príncipe Abdulaziz também passou a dizer que: “Definitivamente, as Olimpíadas seriam um objetivo final para nós… Mas estamos abertos a isso e acho que podemos.”

Com a Arábia Saudita sendo criticada por incidentes como o assassinato em 2018 do jornalista do Washington Post Jamal Khashoggi, que o príncipe herdeiro foi diretamente acusado de ordenar, e por reprimir ativistas que foram presos ou proibidos de deixar o país, o príncipe Abdulaziz sugeriu que as críticas à lavagem esportiva são imprecisas e direcionadas a uma terra em constante mudança.

“Estamos progredindo. Estamos caminhando para uma sociedade melhor, estamos caminhando para uma melhor qualidade de vida, [and] um país melhor para o futuro”, ele insistiu.

“E os fatos mostram que sediar esses eventos beneficia nosso povo e beneficia essas mudanças que estão acontecendo e beneficia [those] vivendo na Arábia.”

Quanto à liga LIV Golf, apoiada pelo Fundo de Investimento Público (PIF) que o príncipe herdeiro lidera e que comprou o clube de futebol Newcastle United da Premier League no ano passado, o príncipe Abdulaziz confessou que não esperava tal reação que viu a PGA tour em guerra com o campeonato separatista e jogadores que querem se juntar a ele.













“Na verdade não, honestamente” ele respondeu. “Acho que, se há um benefício para o esporte, por que não, quem quer que o faça.

“Se beneficia os atletas, se beneficia o esporte, [and] atrai mais atenção para o esporte, atrai mais pessoas que querem participar do esporte, isso vai fazer o esporte crescer para todos”, concluiu o príncipe Abdulaziz.

Antes de lançar uma candidatura para as Olimpíadas, a Arábia Saudita também está tentando sediar a Copa da Ásia de 2027 e sua contraparte feminina em 2026 no futebol, além dos Jogos Asiáticos de Inverno em 2029.