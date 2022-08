Noruega teme grandes sanções de doping – mídia — CMIO Esportes

Os chefes esportivos do país estão preocupados em serem declarados ‘não compatíveis’ pela WADA

Autoridades esportivas norueguesas estão cada vez mais alarmadas com a perspectiva de proibições generalizadas se o país for declarado não compatível pela Agência Mundial Antidoping (WADA) em um ponto de inflamação decorrente dos testes de jovens atletas, segundo a mídia nacional.

O canal norueguês NRK diz que há temores muito reais dentro do país de que ele possa ser privado da chance de sediar grandes eventos esportivos no futuro, ou mesmo ser impedido de participar dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos.

De acordo com a organização de notícias, a preocupação vem dos regulamentos noruegueses de testes para atletas com idades entre 15 e 18 anos, que estariam em desacordo com o Código da WADA.

As regras norueguesas afirmam que a permissão dos pais deve ser obtida para testar esportistas dessa faixa etária, o que significa que nenhum teste não anunciado foi realizado para jovens atletas nos últimos dois anos.

De acordo com uma carta do presidente norueguês de esportes, Berit Kjoll, e do presidente antidoping da Noruega (ADNO), Thorhild Widvey, dirigida aos ministros do governo e vista pela NRK, a situação pode ter grandes consequências – com o ADNO “esperando tornar-se não compatível [with WADA Code] no final de 2022/23.”













A Federação Norueguesa de Esportes (NIF) e a ADNO estão agora lutando para encontrar uma solução para garantir que isso não aconteça.

As ramificações podem ir desde uma multa, até a desapropriação “o direito das organizações esportivas de participar das Olimpíadas, Paraolimpíadas ou outros campeonatos, ou a perda do direito de sediar as próprias competições” de acordo com o secretário-geral do NIF, Nils Einar Aas, citado pela NRK.

Anders Solheim, CEO da Antidoping Norway, disse que era um “questão muito importante” para resolver em um futuro próximo.

“Não pode haver jovens participando de competições que podem se drogar o quanto quiserem” ele disse.

“Nós não queremos um esporte onde você pode se drogar até os 18 anos – sem fazer um teste. Isso oferece uma oportunidade de trapacear e obter uma vantagem injusta.”

Funcionários do Ministério da Cultura e Igualdade da Noruega e do Ministério da Criança e Assuntos Familiares disseram que“voltar ao caso rapidamente”, mas indicaram que seu entendimento era de que o Código da WADA permitia o consentimento dos pais para o teste de jovens quando necessário.

“Mas, com base nas consultas da NIF e da ADNO, estamos agora analisando a necessidade e a oportunidade de atletas de 15 a 18 anos poderem consentir em serem testados contra doping e qual pode ser uma solução apropriada. Temos um bom diálogo com todas as partes afetadas neste assunto”, disse. leia uma carta citada pela NRK.