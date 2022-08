Chelsea proíbe torcedor racista — CMIO Esportes

O Chelsea, gigante da Premier League, emitiu um título de temporada com suspensão indefinida depois que ele foi identificado como tendo feito um gesto racista em relação ao atacante sul-coreano Son Heung-min, do Tottenham Hotspur, no confronto acalorado do último domingo em Stamford Bridge.

O Chelsea anunciou que havia iniciado uma investigação após imagens distribuídas nas redes sociais mostrarem o torcedor no Shed End de Stamford Bridge realizando o gesto racista em relação a Son durante o empate em 2 a 2, com o clube dizendo que o torcedor estaria sujeito ao “ação mais forte do clube”.

No sábado, os londrinos emitiram um comunicado para dizer que o torcedor havia sido identificado e que eles tinham “banido [the] titular de bilhete de temporada por tempo indeterminado.”

Após nossa declaração esta semana sobre abuso racista no jogo do Tottenham no último domingo, o Chelsea Football Club pode confirmar que identificou e baniu um titular de ingresso para a temporada indefinidamente. pic.twitter.com/3r9utmLxvz — Chelsea FC (@ChelseaFC) 20 de agosto de 2022

“O Chelsea Football Club considera totalmente abominável qualquer forma de comportamento discriminatório. Não tem lugar no Chelsea ou em nenhuma de nossas comunidades”, disse o clube.

“O Chelsea FC tem consistentemente deixado muito clara a sua posição de tolerância zero em relação ao comportamento discriminatório, mas ainda existem idiotas como este que se ligam a este clube como os chamados ‘torcedores’, o que envergonha o Chelsea FC, os nossos treinadores, jogadores, staff e os nossos verdadeiros adeptos.”

O Chelsea já havia suspendido outro torcedor por toda a vida depois que ele foi acusado de insultar o então atacante do Manchester City Raheem Sterling, que desde então se juntou ao Chelsea.

Eles também baniram cinco outros torcedores temporariamente em conexão com o incidente de Sterling.

Em 2019, um torcedor do Chelsea foi preso por abuso racista de Son em um jogo entre os dois times no Tottenham Hotspur Stadium – um jogo em que Antonio Rudiger, do Chelsea, também foi alvo de cânticos racistas dos torcedores do Tottenham.

As consequências do confronto de domingo entre os dois rivais londrinos continuam, depois que foi revelado que o técnico do Chelsea, Thomas Tuchel, provavelmente cumprirá uma suspensão de um jogo depois que ele e o técnico do Spurs, Antonio Conte, foram expulsos após o apito final após uma briga na linha de toque.

A proibição, no entanto, permanece suspensa até a investigação mais aprofundada. Ele também foi multado em £ 35.000.

Conte, em comparação, não foi banido da linha lateral após uma investigação da FA.