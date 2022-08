Usyk reforça reivindicação de libra por libra e provoca colapso bizarro de Joshua (VÍDEO) — CMIO Esportes

Oleksandr Usyk está se aproximando de ser considerado o melhor lutador peso-por-peso do boxe depois de manter seus cinturões de campeão mundial dos pesos pesados ​​com uma vitória por decisão dividida em Jeddah que desencadeou um bizarro colapso pós-luta de seu oponente Anthony Joshua.

O ucraniano destronou Joshua em Londres em setembro passado e nesta ocasião manteve as tiras WBA, IBF, WBO e IBO, além de se tornar campeão do The Ring também em shorts contendo as cores da bandeira de seu país.

Como prometido anteriormente, Joshua foi muito mais agressivo desta vez no segundo encontro dos dois homens e não cometeu o mesmo erro de tentar outbox seu adversário duas vezes medalhista de ouro olímpico Usyk.

Levando a luta para o meio do ringue, Joshua pegou os rounds e pareceu conquistar o nono ao desferir uma enxurrada de golpes que colocaram Usyk em apuros.

No décimo, no entanto, Usyk virou a classe com um grande gancho de esquerda e depois cruzou as duas últimas parcelas de três minutos para ganhar 115-113 e 116-112 em dois dos cartões dos juízes.

O outro lia 115-113 a favor de Joshua, o que levantou as sobrancelhas na cidade de esportes King Abdullah, na capital saudita.

No entanto, por não estar pronto para aceitar uma segunda derrota consecutiva, o britânico Joshua embarcou em um colapso para as eras que começou quando jogou dois dos cinturões de Usyk para fora do ringue e saiu furioso.

Anthony Joshua perdeu a paciência depois de perder sua revanche para Oleksandr Usyk e reagiu com raiva jogando dois cinturões para fora do ringue. 🚨pic.twitter.com/VjS8z3UrGl — Sky Sports News (@SkySportsNews) 20 de agosto de 2022

Joshua mais tarde retornou ao círculo quadrado e, depois de confrontar Usyk, pegou o microfone para dizer aos presentes e aos milhões assistindo ao redor do mundo que: “Se você conhecesse minha história, entenderia a paixão.”

“Eu não sou nenhum boxeador amador de cinco anos de idade que era uma perspectiva de elite desde a juventude” Ele continuou.

“Eu estava indo para a cadeia, recebi fiança e comecei a treinar pra caramba, porque se eu fosse sentenciado eu queria poder lutar.

“Estou roubando esse Usyk, desculpe, mas é por causa da paixão que colocamos nessa merda” Joshua também disse, enquanto em outro lugar mencionando “guerra civil”.

Envolto na bandeira ucraniana de Usyk, Joshua mudou para um tom mais respeitoso com seu parceiro de dança, dizendo: “Esse cara, para me vencer esta noite – talvez eu pudesse ter feito melhor – mas mostra os níveis de trabalho duro que ele deve ter colocado, então, por favor, dê a ele uma salva de palmas para o nosso campeão mundial dos pesos pesados.

“Eu não sou um lutador de 12 rounds. Olhe para mim, eu sou a nova geração de pesos pesados”, ele insistiu.

“Todos aqueles pesos pesados, Mike Tyson, Sonny Liston, Jack Dempsey… ‘Ah, você não faz combinações como Rocky Marciano’ – porque eu não sou foda, é por isso.

“Tenho 18 quilos, sou pesado. É um trabalho árduo. Esse cara aqui é um talento fenomenal”, o herói de Londres 2012 aceitou.

O colapso mental de Joshua continuou na coletiva de imprensa pós-luta, onde ele começou a chorar depois de ser perguntado se estava orgulhoso de si mesmo.

“É muito, muito difícil para mim dizer que estou orgulhoso de mim mesmo. Não sinto nada, estou apenas… estou chateado. No fundo, no fundo do meu coração.” ele disse.

Consolado pelo promotor Eddie Hearn, Joshua destacou que “tentei um estilo diferente” isso ainda não adiantou.

“Anteriormente, na minha carreira, o que me fez passar quando eu estava batendo nas pessoas que eu estava derrotando… eu estava derrotando-as por pura fome e paixão.

“Na última luta eu queria competir como boxeador, mas não foi bom o suficiente e esta noite não foi bom o suficiente”, ele admitiu.

Entre esses dois incidentes, Joshua também perdeu a cabeça quando “mantenha-o profissional” por um homem que se acredita ser o árbitro da luta Filip Hrgovic contra Zhilei Zhang nos bastidores da eliminatória.

Ao ser contido pela segurança, Josué gritou: “Com quem você está falando? Com ​​quem diabos você está falando? Você está bravo?” em cenas capturadas na câmera.

No entanto, embora tenha sido sugerido que sua terceira derrota na carreira possa levar Joshua à aposentadoria, o rival doméstico Tyson Fury parece estar saindo para enfrentar Usyk, como sugerido em um vídeo do Instagram.

“Depois de assistir isso, os dois eram fodas” disse o mancuniano.

“Foi uma das piores lutas pelo título dos pesos pesados ​​que eu já vi.

“Foi besteira, vamos lá! Eu aniquilaria os dois na mesma noite. ele se gabou.

“Pegue a porra do seu talão de cheques, porque o ‘Gypsy King’ está aqui para ficar para sempre!”

Sondado em uma potencial superluta, Usyk afirmou que ele estava “certeza de que Fury ainda não está aposentado”.

“Estou convencido de que ele quer lutar comigo” Usyk continuou.

“Eu quero lutar com ele, se eu não estou lutando contra o Fury, eu não estou lutando. Só Deus sabe se eu serei indiscutível ou não.” concluiu o homem de 35 anos.

Com Fury não abrindo mão de sua alça WBC ainda depois de supostamente pendurar as luvas na semana passada, um confronto entre os dois finalmente veria o vencedor se tornar o campeão indiscutível dos pesos pesados ​​da era dos quatro cinturões.