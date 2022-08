Medvedev segue em frente para enfrentar duro teste americano — CMIO Esportes

O número um do mundo garantiu uma vaga nas quartas de final no Masters de Cincinnati com vitória sobre Denis Shapovalov

O russo Daniil Medvedev está nas quartas de final do Masters de Cincinnati após uma vitória por dois sets sobre Denis Shapovalov, do Canadá, na quinta-feira. Medvedev enfrentará o americano Taylor Fritz na próxima rodada do prestigiado evento de quadra dura da ATP.

A eliminação de Rafael Nadal na segunda rodada em Cincinnati no início desta semana significou que o status de Medvedev como número um do mundo já estava garantido até o US Open, onde ele defenderá seu título quando a ação começar em Nova York no final de agosto.

Mas Medvedev, de 26 anos, pretende ir para Flushing Meadows em alta e garantiu a vitória contra Shapovalov por 7-5 e 7-5 em uma disputa de uma hora e 45 minutos.

Medvedev garantiu a primeira quebra de serviço no terceiro jogo do set de abertura, embora Shapovalov mais tarde voltasse a empatar o set em 4-4.

Medvedev fez outro avanço no saque de Shapovalov em um longo jogo 11 que durou 15 pontos, antes de servir o set.

O segundo set teve apenas uma quebra de serviço, quando Medvedev fez a jogada decisiva no jogo 11, servindo para amar no jogo seguinte para selar a partida.













O principal cabeça de chave russo disse estar satisfeito com o trabalho do dia contra seu rival de 23 anos.

“A partida foi bem apertada. Eu senti que era um grande nível”, Medvedev disse na quadra após a partida.

“Meu objetivo era ficar lá em todos os pontos possíveis e tentar pressioná-lo quando tivesse a chance.

“Mas houve muitos pontos em que eu estava apenas correndo pela linha de base, tentando recuperar seus arremessos. Geralmente feliz com o nível.”

Em seguida, Medvedev enfrenta Fritz, cabeça de chave número 11, que garantiu sua vaga nas quartas de final com uma vitória de três sets sobre o russo Andrey Rublev na partida de quinta-feira.

Fritz conquistou o título do Indian Wells Masters 1000 no início desta temporada, e o jogador de 24 anos é visto como uma ameaça crescente para seus rivais mais acima no ranking.

“Taylor é um grande jogador. Acertamos algumas vezes. Antes da ATP Cup, tivemos uma sessão e acho que ele me venceu, o que não importa muito”, disse. disse Medvedev.

“Mas eu disse ao meu treinador: ‘Uau, ele pode jogar muito bem, pode ser um bom ano para ele.’ Então ele ganhou Indian Wells.

“Talvez ele pudesse ter se saído melhor em outros torneios, mas ele é campeão do Masters. Ele é um jogador incrível e eu preciso estar no meu melhor para tentar vencê-lo”.

Medvedev tem como meta um segundo título ATP da temporada depois de vencer o Los Cabos Open, no México, no início de agosto.