Manchester United perto de contratar executor brasileiro — CMIO Esportes

O Manchester United deve receber um impulso significativo em seu meio-campo com a chegada do internacional brasileiro Casemiro do Real Madrid em um acordo no valor de £ 60 milhões (US $ 71 milhões), segundo relatos.

O United está desesperado por reforços após um início terrível na nova campanha da Premier League, e Casemiro foi identificado como um homem-chave para tapar um buraco significativo no meio-campo defensivo.

O United espera concluir um acordo para o jogador de 30 anos nos próximos dias e pagará ao Real cerca de £ 50 milhões (€ 59 / $ 60 milhões) em uma taxa inicial, com £ 8,5 milhões em complementos.

Alegou-se que Casemiro poderia dobrar seu atual salário de 10 milhões de libras por ano no United, embora esses relatórios tenham sido descritos mais tarde como longe da marca, mesmo que o meio-campista veja um aumento salarial significativo.

De acordo com o guru de transferências Fabrizio Romano, o United apresentará uma proposta formal ao Real na sexta-feira na esperança de selar o acordo.

O Manchester United enviará uma oferta oficial por Casemiro esta noite para fechar o acordo na sexta-feira. Taxa de € 60 milhões, € 10 milhões de complementos – então o Real Madrid deve aceitar nas próximas horas. 🚨🔴🇧🇷 #MUFCMan Utd oferece contrato válido até junho de 2026, mais opção para mais temporada. pic.twitter.com/E6kKvKK1Q3 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 18 de agosto de 2022

O técnico do Real, Carlo Ancelotti, gostaria que Casemiro permanecesse no Bernabéu, mas aceitaria a decisão dos gigantes da La Liga e do meio-campista, caso ele decida seguir em frente.

Casemiro receberá um contrato de quatro anos com a possibilidade de uma temporada extra, potencialmente mantendo-o em Old Trafford até 2027, e diz-se que deseja garantir um contrato de longo prazo lucrativo nos estágios finais de sua carreira.













Os torcedores e técnico do Manchester United, Erik ten Hag, esperam que a chegada do durão Casemiro seja uma elevação imediata de suas fortunas, depois que um início tórrido da nova temporada da Premier League trouxe duas derrotas em dois jogos – o último dos quais foi uma humilhação por 4-0 em Brentford no último fim de semana.

O próximo United enfrenta o rival Liverpool em Old Trafford na segunda-feira.

Casemiro jogou 63 partidas pelo Brasil e deixaria o Real com uma série de troféus, incluindo cinco títulos da Liga dos Campeões e três títulos da La Liga, entre outros elogios.