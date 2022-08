Estrela da NFL recebeu nova punição por escândalo de má conduta sexual (VÍDEO) — CMIO Esportes

O quarterback do Cleveland Browns, Deshaun Watson, será suspenso pelos primeiros 11 jogos da próxima temporada da NFL e pagará uma multa de US$ 5 milhões depois que sua proibição por má conduta sexual foi estendida após uma apelação.

Watson, que assinou o maior contrato da história da NFL no início deste ano, quando assinou um contrato de cinco anos e US$ 230 milhões garantidos com os Browns após sua saída do Houston Texans, havia sido inicialmente suspenso por um período de seis jogos sem penalidade financeira. após acusações de agressão sexual e conduta inadequada relacionadas a incidentes com vários massoterapeutas durante seu tempo com os texanos.

Apesar de ter sido inocentado de acusações criminais, Watson foi submetido a 24 casos civis de supostas vítimas – 23 dos quais já estão resolvidos – e a ex-juíza distrital dos EUA Sue L Robinson, que foi nomeada para supervisionar o caso pela NFL e pela NFL Players’ Association, proferiu a suspensão inicial de seis jogos.













No entanto, Robinson disse em sua determinação que a linguagem no conjunto de regras disciplinares da NFL não lhe concedeu a capacidade de impor uma suspensão mais longa pelo que ela chamou de comportamento “predatório” de Watson.

Após protestos pela suposta leniência da primeira suspensão, o comissário da NFL Roger Goodell revelou que a liga apelaria da proibição – e após deliberações entre a NFL e sua Associação de Jogadores, foi acordado um acordo de proibição de 11 jogos e multa de US $ 5 milhões. por todas as partes.

“Estou grato que o processo disciplinar terminou e estou extremamente agradecido pelo tremendo apoio que recebi durante meu curto período com a organização Browns” Watson disse em uma entrevista coletiva logo após a confirmação da suspensão.

“Peço desculpas mais uma vez por qualquer dor que essa situação tenha causado. Assumo a responsabilidade pelas decisões que tomei. Meu foco daqui para frente é trabalhar para me tornar a melhor versão de mim mesmo dentro e fora de campo e apoiar meus companheiros de equipe da maneira que for possível enquanto estou longe do time. Estou empolgado com o que o futuro reserva para mim e para Cleveland”.

Watson manteve sua inocência durante toda a situação, mas anunciou recentemente que pediu desculpas “a todas as mulheres que impactei nesta situação.”

“Deshaun se comprometeu a fazer o trabalho duro em si mesmo que é necessário para seu retorno à NFL”. disse o comissário Roger Goodell.

“Este acordo exige o cumprimento de uma avaliação profissional e plano de tratamento, uma multa significativa e uma suspensão mais substancial. Somos gratos ao juiz Robinson e Peter Harvey por seus esforços em abordar esses assuntos, que lançaram as bases para chegar a essa conclusão”.

Watson será elegível para fazer sua estreia competitiva pelos Browns em 4 de dezembro contra, como o destino quis, o Houston Texans.